Éxodo desde todo el país para ver al papa León XIV: micros llenos, rifas y rutas vigiladas

Desde el Norte, el Litoral, Cuyo y de la Patagonia salen miles de fieles hacia Córdoba y Buenos Aires para ver al Sumo Pontífice, que ya está en Uruguay. Las terminales venden más pasajes, las parroquias contrataron colectivos y en La Docta esperan cerca de un millón de personas.

En Córdoba, Jael Airasca y Ariel Ocampo pintaron el mural más grande del Papa León XIV y esté en Tropezón sobre el trayecto que realizará la comitiva oficial del Vaticano.

Pasaron 39 años desde que un Papa pisó por última vez suelo argentino , por lo que desde este mismo sábado y desde distintas provincias empezarán a moverse peregrinos hacia los dos lugares en donde León XIV estará en contacto directo con los fieles: Buenos Aires y Córdoba. Las parroquias completaron colectivos, las boleterías de las terminales agregaron servicios y las familias juntan plata para que nadie se quede sin la posibilidad de participar de un viaje histórico.

El Pontífice llegará el domingo por la tarde al Aeroparque argentino. El lunes 9, feriado nacional, tendrá actividades en la Capital, entre ellas, la misa en el Monumento de los Españoles. El martes 10 viajará temprano a Córdoba, en donde celebrará la misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, recorrerá la ciudad en papamóvil, pasará por el Arzobispado y se reunirá con el clero en la Catedral. A la noche volverá a Buenos Aires para encabezar la vigilia con los jóvenes en Palermo.

El miércoles 11 visitará una cárcel federal y cerrará su paso por el país en Luján. Las autoridades establecieron feriado el 10 en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, y el 11 en la provincia de Buenos Aires. Este último viernes, Tucumán se sumó al feriado del martes próximo.

La mayoría de los peregrinos del interior eligieron Córdoba porque el viaje en micro es más corto y les sale bastante menos que ir a Retiro. Por eso la prefirieron los fieles del NOA, de Cuyo y de buena parte del NEA. Los organizadores calcularon que al predio de FAdeA irán entre 800.000 y un millón de personas. Es el mismo lugar donde Juan Pablo II reunió a cerca de medio millón en abril de 1987.

Las autoridades cordobesas montaron un operativo de enorme escala al habilitar seis estacionamientos oficiales a una distancia de entre cuatro y seis kilómetros del predio, que abrirán al mediodía del lunes, y dispusieron que el transporte urbano sea gratuito el 9 y el 10.

Desde el Arzobispado coordinaron alojamiento sin costo para unas 2.800 personas de otras provincias y numerosas familias cordobesas ofrecieron sus casas para recibir a sacerdotes, catequistas y religiosos. Los hoteleros informaron una ocupación casi total. La noche anterior a la misa habrá una vigilia en el predio, con la actuación de Jairo y del salteño Jorge Rojas.

#Belgrano | El cartel de Belgrano para la llegada histórica del Papa León XIV a la Provincia de Córdoba. Abajo, el plantel levantando el Apertura, el único título, en Primera, del fútbol cordobés. pic.twitter.com/479Axpyphx — Facundo Priante (@Facu_Priante) November 5, 2026

El Norte se puso en marcha

Desde Jujuy viajarán más de 250 personas en cinco colectivos organizados por la Iglesia Catedral, que saldrán el lunes a las 16 desde la avenida 19 de Abril, en San Salvador. Según explicó el párroco Manuel Alfaro en una entrevista, irán directo a FAdeA para llegar de madrugada, antes del cierre de los accesos. Los micros los dejarán a varios kilómetros del predio y deberán hacer a pie el último tramo. Emprenderán la vuelta el martes a la tarde y llegarán a Jujuy el miércoles a primera hora.

En Salta, la comunidad de Campo Quijano reunió a un centenar de fieles que partirán el lunes al mediodía. El padre Sergio Chauque contó que el viaje fue un esfuerzo colectivo porque hubo hijos que les pagaron el pasaje a sus madres jubiladas y familias que juntaron el dinero con rifas y venta de empanadas. Para el sacerdote, la visita marcará el rumbo pastoral de los próximos años, con tres ejes, que son la paz, la dignidad humana y el uso responsable de la inteligencia artificial.

Ante la cantidad de vehículos que circularán, la Policía salteña reforzó los controles en Metán (en el cruce de las rutas nacionales 9 y 34), en El Tala, en el Río las Pavas y en los parajes El Durazno y Saladillo. Los agentes exigirán documentación al día, matafuego, balizas y cero alcohol al volante.

En Catamarca, los organizadores completaron más de dos colectivos, con entre 160 y 200 inscriptos, en viajes que incluyen traslados, comidas y un kit para cada peregrino. En La Rioja, los servicios regulares del 7 y el 8 se agotaron y las empresas analizan sumar unidades. El pasaje de ida y vuelta en semicama con descuento quedó en $74.000.

En Tucumán, el arzobispo Carlos Sánchez confirmó que viajará para llevarle al Papa el saludo de los fieles de la provincia y se espera que miles de tucumanos hagan el mismo camino. Se estima que serían alrededor de 10.000 los tucumanos que viajarán a Córdoba, entre delegaciones en ómnibus contratados y vehículos particulares.

En la provincia muchos recordaron que en 2004, cuando todavía era Robert Prevost, el actual Pontífice anduvo por los Valles Calchaquíes, al recorrer Amaicha del Valle, Colalao del Valle y Santa María, visitar las ruinas de Quilmes y llegar hasta Cafayate (Salta).

En FAdeA habrá 7.000 metros cuadrados de pantallas y 10.000 baños químicos para una misa que uniría a cerca de un millón de feligreses.

Cuyo, el litoral y el sur

Desde San Juan partirán unos 7.000 fieles, nueve de diez con destino a Córdoba, y desde la Catedral sanjuanina saldrán cuatro colectivos. El cura Andrés Riveros sostuvo en una entrevista que la visita será para todos los argentinos y no solo para los católicos, y pidió tener presente que el país no termina en Buenos Aires.

Curiosamente, la terminal local no registró un salto en las ventas porque casi todos viajarán en micros contratados. Algunas agencias armaron paquetes con alojamiento en Carlos Paz y una parada en Cura Brochero, por alrededor de $350.000, y hubo empresas que llenaron sus cupos en apenas dos semanas, en agosto. En Mendoza, las consultas superaron todo lo previsto y las empresas debieron sumar colectivos hacia Córdoba.

En Resistencia, la venta de pasajes subió entre un 50% y un 60%. Córdoba fue el destino preferido de los chaqueños aunque no faltaron los que irán primero a Buenos Aires y después seguirán viaje a la ciudad mediterránea. En Entre Ríos, parroquias de Paraná, Cerrito y María Grande llenaron cuatro colectivos y abrieron una lista de espera.

Desde Misiones, la Pastoral de Juventud de la Diócesis de Oberá armó dos delegaciones que viajarán en colectivos. El primera asistirá a la misa del lunes en Palermo. La segunda participará de la vigilia del martes y de la celebración en Luján, y se alojará en Moreno. La coordinadora, Daiana Zerbin, remarcó que el sentido del viaje es religioso y no político, y dijo que espera que el mensaje de paz ayude a acercar a personas que piensan distinto.

Chubut también tendrá su delegación con fieles de las diócesis de Comodoro Rivadavia, Esquel y Rawson. El Gobierno provincial aportó colectivos y vecinos e instituciones colaboraron para bajar los costos. En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús el padre Edgardo admitió que le cuesta poner en palabras lo que siente y dijo que la idea es volver con la fe renovada. Anabela Basílico, que acompaña a los jóvenes, conocerá a su segundo Papa porque a Juan Pablo II lo vio cuando tenía 18 años.