Empresarios se focalizan en 2026 porque el consumo no repunta y el segundo semestre arranca con dudas

La economía argentina atraviesa un momento de señales mixtas . Mientras algunos indicadores muestran leves mejoras, la percepción en el sector privado es que 2025 no alcanzará para hablar de una reactivación consolidada. Por eso, empresarios de distintos rubros reconocen que el movimiento de la actividad es errático, y ya no esperan una mejora sustancial en la segunda mitad de este año . Por el contrario, la atención comienza a trasladarse hacia 2026 , como el año en el que podría empezar a definirse un nuevo ciclo.

Uno de los sectores donde más se siente la falta de dinamismo es el de servicios. Un empresario del rubro turístico y gastronómico comentó a Ámbito, bajo estricta reserva, que entre abril y mayo esperaban ver una recuperación del consumo, sobre todo con los fines de semana largos, pero no pasó. “Y eso genera bastante incertidumbre . Ahora vemos que esa reactivación se va a demorar aún más”, advierte.

En el segmento de consumo masivo la situación también es delicada. La caída ya forma parte del paisaje: un industrial del rubro alimenticio confió a este medio que junio “ fue uno de los peores meses del año”. Por la baja en ventas, sumado a la suba del dólar, las empresas no logran trasladar esos costos al precio final por la baja demanda.

“Se está vendiendo muy flojo. Entonces, si no hay espacio para subir los precios, porque el consumo no está, hay que bancarse que te suba el dólar”, explica esta fuente y admite: “va contra el margen de rentabilidad, pero no podés subir precios. En muchas compañías escuché que junio fue bastante malo, incluso peor que otros meses flojos”, se lamentó.