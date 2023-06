En mayo, la venta ilegal callejera en CABA subió un 7,8% anual

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 31 de mayo mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de la Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Liniers, Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. La muestra también contempla Estación Once, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.