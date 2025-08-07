Este supermercado anuncia hiper ofertas en productos de temporada para hoy, jueves 7 de agosto 2025







Esta cadena de supermercados lanzó una serie de ofertas para sobrevivir el invierno que no te podes perder. Te contamos qué productos están incluidos.

Aprovecha estos descuentos en productos de temporada para pasar mejor el invierno.

Carrefour es una cadena de supermercados conocidos por sus famosos "Precios Corajudos", se trata de congelar los precios desde cierto mes, en este caso desde marzo, para que sus clientes puedan hacerle frente en este contexto en el que cuesta llegar a fin de mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahora, Carrefour anunció una serie de ofertas en productos de temporada seleccionados con descuentos que alcanzar el 60% en algunos casos. Una oportunidad especial para sumar calefacción, frazadas o algún otro producto que necesites para pasar mejor el invierno.

carrefour.jpg Hasta 60% de descuento en productos de temporada Las ofertas de Carrefour en productos de temporada tienen como objetivo hacer más accesibles productos necesarios para estos días de bajas temperaturas, ofreciendo descuentos y cuotas sin interés. Podes encontrar artefactos de calefacción como caloventores chicos o de pared estilo aire acondicionado, estufas de infrarrojo, tiro balanceado, entre otros.

Cada producto tiene descuentos especiales que podes consultar en su página web. Se incluyen también frazadas y acolchados de todos los tamaños, densidades y calidades, para que compres según lo que te falte.

Si necesitabas abrigo, también hay camperas, parkas, chalecos, rompevientos y sweaters en descuento para que sumes opciones a tu placard. Podes encontrar una increíble variedad de precios y modelos. Sin duda una oportunidad que no deberías dejar pasar.

Promos bancaria de agosto 2025 Viernes a miércoles: 15% off en un pago con tarjeta Mi Carrefour de crédito Jueves: 15% off en un pago con tarjeta de crédito MasterCard

20% off pagando con tarjeta Mi Carrefour de crédito o prepaga

