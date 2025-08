No te dejes engañar: clonaron la web de un supermercado y ya estafaron a miles de clientes

Con descuentos increíbles y la misma estética que la cadena de supermercados, un anuncio en Instragram estafa a los consumidores derivándolos hacia una web falsa. Todo lo que tenés que saber para no caer en la trampa.

El anuncio en cuestión copia la estética y el nombre, claro está, de los supermercados Carrefour . Pero, la página a la que redirige el enlace no coincide con el dominio original. La página oficial de la cadena de capitales franceses es www.carrefour.com.ar , mientras que el link redirige a www.carrefour-arg.online , una dirección camuflada para pasar desapercibida ante usuarios desprevenidos. La apariencia del sitio clonado está bien lograda: mismo logo, paleta de colores idéntica, promociones que parecen reales . Pero detrás de esa fachada hay una estafa bien aceitada que ya se cobró cientos de víctimas.

La maniobra es simple, pero efectiva. La promesa de productos como fernet o yerba a precios irrisorios funciona como anzuelo. El usuario hace clic, ingresa datos personales, realiza el supuesto pedido… y ahí se corta todo. No hay producto, no hay confirmación, y lo más grave: los estafadores ya tienen acceso a información sensible.