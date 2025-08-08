Llega el Día del Niño y este supermercado ofrece descuentos imperdibles para ahorrar en los regalos







Con promociones especiales en juguetes, golosinas y productos infantiles, esta cadena facilita la celebración con opciones accesibles para todas las familias.

Además de rebajas en juguetes, ofrece beneficios extra con billeteras virtuales y cuotas sin interés para aprovechar al máximo cada compra.

El Día del Niño es una de esas fechas que despierta ilusión, alegría y ganas de sorprender a los más pequeños con regalos que iluminen su día. Más allá de la emoción que genera esta celebración, también es una oportunidad para las familias de compartir momentos especiales y disfrutar juntos, creando recuerdos inolvidables. Sin embargo, en un contexto económico donde cuidar el bolsillo es fundamental, encontrar descuentos se vuelve clave.

De esta manera, los supermercados se posicionan como verdaderos aliados para el momento de comprar. Y Carrefour, una de las cadenas más reconocidas del país, se suma al festejo con promociones exclusivas que prometen aliviar el gasto. Desde juguetes y juegos de mesa hasta golosinas y artículos para compartir, estas ofertas buscan que todos puedan participar sin sacrificar el presupuesto.

carrefour.jpg Descuentos en Carrefour por el Día de la Niñez Con la llegada del Día de la Niñez, Carrefour lanzó una propuesta especial para que las familias puedan celebrar sin gastar de más. A través de promociones en su tienda online y en sucursales de todo el país, la cadena busca acompañar a quienes desean agasajar a los más chicos con juguetes, golosinas y productos pensados para hacer de este día una verdadera fiesta.

Entre las ofertas más destacadas, se encuentran descuentos de hasta el 50% en juegos didácticos, de mesa, muñecos, sets creativos, peluches, pelotas y artículos tecnológicos infantiles, ideales para regalar sin salir del presupuesto. Además, la sección de juguetes permite comprar con 2x1, 3x2, el segundo con el 80% de ahorro y promociones por cantidad, lo que facilita armar combos o repartir regalos entre varios niños.

Día del Niño - Juguetes FreePik.es También hay rebajas importantes en golosinas, alfajores, galletitas y bebidas, que pueden combinarse para armar una merienda especial o llenar las bolsas de sorpresas. Marcas como Kinder, Arcor y Milka forman parte de esta selección, lo que garantiza variedad y calidad. A su vez, la cadena de compras anunció la llegada de "Feastables", los chocolates MrBeast, el youtuber con más suscriptores en todo el mundo.

Carrefour potencia sus descuentos con opciones de financiación con tarjetas bancarias y promociones con billeteras virtuales, lo que suma beneficios. Para conocer todos los detalles, podés visitar el sitio web oficial del supermercado.