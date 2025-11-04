Este supermercado extiende el Cyber Monday 2025: ofertas en tecnología hasta el domingo 9 de noviembre







La franquicia se suma al al evento virtual y, además, extiende sus promociones en tecnología y electrodomésticos 4 días más.

Electrodoméscticos y tecnología con descuentos imperdibles por el Cyber Monday.

Llegó el Cyber Monday y COTO no deja de sorprender sorprender: su plataforma digital habilitó ofertas exclusivas, cuotas sin interés y una variedad de productos de tecnología y electro para que los compradores aprovechen al máximo el Cyber Monday 2025. Aunque originalmente estas jornadas estaban previstas para tres días, la cadena anunció que extenderá las promociones durante cuatro días más, dando un total de siete días de oportunidades de compra.

Esa decisión de extender el periodo, responde tanto al éxito de ediciones anteriores como a la necesidad de ofrecer más flexibilidad a los clientes, para acceder a los mejores precios sin tanta presión. De esta manera, quienes forman parte del programa de fidelización de COTO podrán filtrar, comparar y decidir con tranquilidad cuál es el momento ideal para concretar la compra.

Coto.JPG Descuentos en tecnología y electrodomésticos Durante el Cyber Monday, Coto se sumó a las grandes cadenas que ofrecieron fuertes descuentos y facilidades de pago en su tienda online. Este año, la marca no solo lanzó promociones de hasta 35% de descuento y 12 cuotas sin interés, sino que también decidió extender las ofertas por cuatro días más, permitiendo que los usuarios aprovechen las rebajas durante toda la semana.

Las categorías más destacadas incluyen electrodomésticos de alta demanda, como Smart TV, lavarropas, aires acondicionados y heladeras. Esta estrategia busca consolidar a Coto como uno de los protagonistas del comercio electrónico local durante las fechas de descuentos más importantes del año.

Hasta cuándo están vigentes las ofertas Coto confirmó que sus promociones especiales por el Cyber Monday estarán disponibles hasta el sábado 9 de noviembre inclusive. De esta manera, la cadena extiende el evento original y ofrece cuatro jornadas adicionales para que los usuarios aprovechen los descuentos y cuotas sin interés.

Así, Coto se consolida como una de las empresas con mayor presencia digital durante el Cyber Monday, manteniendo activa su estrategia de precios competitivos y financiamiento accesible durante toda la primera semana de noviembre.

