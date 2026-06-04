Evitá gastos en dólares: las cosas que nunca tenés que comprar en el aeropuerto

Antes de pasar por los locales libres de impuestos, hay un detalle muy importante que puede marcar una gran diferencia en tu bolsillo.

Para muchos viajeros, recorrer los locales del aeropuerto forma parte de la experiencia previa a un vuelo internacional. Las promociones, las vidrieras llenas de marcas reconocidas y los precios en dólares sin impuestos nacionales suelen generar compras impulsivas que no siempre terminan siendo convenientes.

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Aunque las tiendas Duty Free ofrecen ventajas fiscales y cambiarias que a simple vista pueden parecer atractivas, no todos los artículos tienen el mismo nivel de ahorro. Por eso, conocer cuáles valen la pena y cuáles conviene dejar en la góndola puede evitar gastos innecesarios y optimizar el presupuesto del viaje .

Antes de llegar al aeropuerto, te conviene tener algunas cosas en cuenta.

Uno de los errores más habituales es asumir que cualquier producto vendido en una tienda libre de impuestos será más barato que en otros mercados. La realidad es que algunos rubros tienen costos más altos que reducen o eliminan cualquier ventaja económica.

El caso más frecuente es el de los chocolates y las golosinas , ya que en el Duty Free estos tienen precios en dólares que superan ampliamente los valores de supermercados o tiendas del país de destino.

Las bebidas alcohólicas como cervezas industriales, whiskies de gama básica y algunas marcas populares de vodka suelen presentar valores que, una vez comparados con tiendas comunes, son muy poco competitivos.

Las remeras, buzos, zapatillas y accesorios de moda tampoco son convenientes porque en destinos como Estados Unidos, Chile o varios países europeos, los outlets y centros comerciales suelen ofrecer promociones mucho más atractivas.

También es recomendable evitar las compras impulsivas de último momento. Esa urgencia que muchos sienten antes del embarque puede llevar a adquirir productos sin verificar si realmente existe una diferencia favorable respecto a otros lugares.

viaje dólar plata aeropuerto chica mujer preocupada valija Hay claves para sacarle el mayor provecho al Duty Free. Freepik

Cuáles son los productos que realmente conviene comprar en el Duty Free

Dentro de las categorías que suelen ofrecer mejores oportunidades están los perfumes y cosméticos de alta gama. Las fragancias internacionales y las líneas premium de maquillaje mantienen referencias de precios mundiales bastante estables, por lo que permite aprovechar mejor la diferencia cambiaria disponible en Argentina.

Las bebidas alcohólicas premium también son bastante atractivas. Los whiskies de malta, licores importados, etiquetas exclusivas y destilados de alta gama se enfrentan a una fuerte carga tributaria en muchos mercados, así que esa situación favorece la compra dentro del canal Duty Free.

La tecnología también puede tener ventajas, pero requiere una comparación previa. Algunos productos de marcas internacionales como celulares, tablets, auriculares o parlantes muestran diferencias interesantes frente a los precios de distribuidores oficiales argentinos. De todas formas, esto no se da en todos los modelos.

Los cigarrillos y el tabaco integran otra categoría tradicionalmente elegida por los viajeros, ya que en numerosos países estos artículos soportan impuestos especiales que son muy caros, por lo que los precios del Duty Free generan una amplia diferencia.