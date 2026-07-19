Javier Milei anunció un feriado nacional para recibir a la Selección Argentina tras el subcampeonato del Mundial 2026.

El Presidente informó que se realizará el día que los jugadores y el cuerpo técnico elijan para celebrar con los hinchas. Se estima que el recibimiento podría ser este lunes o martes.

Pese a la derrota 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 , el presidente Javier Milei anunció que habrá un feriado nacional para que los argentinos puedan acompañar a la Selección en los festejos junto a los hinchas.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario informó que la fecha será definida por los propios futbolistas y el cuerpo técnico . "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió Milei.

La Selección argentina emprenderá el regreso al país durante la madrugada de este lunes. El vuelo despegará a las 5.00 (hora de Nueva York) , 6.00 de la Argentina , tendrá una duración estimada de 11 horas y su arribo está previsto para las 17.00 . Una vez en el país, el plantel definirá junto al cuerpo técnico el día del recibimiento con los hinchas.

FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

El seleccionado nacional cayó por 1-0 ante España en la final disputada este domingo y no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022 . A pesar del resultado, el equipo volvió a alcanzar una final mundialista y será recibido por miles de hinchas a su regreso al país.

En declaraciones a Radio Mitre , Milei destacó el desempeño de la Selección tras la derrota en la final y sostuvo que "hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores".

El mandatario remarcó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó tres finales en los últimos cuatro Mundiales, un registro que calificó como "extraordinario", y afirmó que "nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo".

"De cuatro competencias llegaron a tres finales. Eso marca que no solo han estado en un altísimo nivel, sino que además lo han hecho durante dieciséis años. No es fácil un logro de estas características", expresó.

Milei destacó el desempeño de la Selección tras la derrota en la final y sostuvo que "hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores".

En ese sentido, consideró que la derrota frente a España "no puede opacar ni empañar" la magnitud de lo conseguido por la Selección y destacó la entrega del plantel durante toda la competencia. "Los jugadores han dado una muestra enorme de lo que es dejar todo por un objetivo. Nunca se entregaron. Argentina nunca se rinde", afirmó.

Además, Milei reiteró que el Gobierno nacional pondrá a disposición distintas alternativas para que el plantel pueda celebrar junto a los hinchas una vez que regrese al país. "Cuando ellos decidan qué día quieren celebrar con los argentinos, ese día va a ser declarado feriado nacional", anunció.

El Presidente agregó que entre las opciones ofrecidas figura la posibilidad de utilizar la Casa Rosada para el encuentro con la ciudadanía. Consultado por Lionel Messi, Milei manifestó su "agradecimiento" y lo definió como un deportista "digno de admiración" por mantenerse durante más de dos décadas en la élite del fútbol mundial.

"Ha llevado enormes alegrías a todos los argentinos y también a todos los que disfrutan del buen fútbol", señaló. Sobre Lionel Scaloni, el mandatario expresó su deseo de que continúe al frente del seleccionado y lo describió como "una persona superlativa y un líder extraordinario".

Para cerrar, Milei envió un mensaje al plantel y al cuerpo técnico. "Infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos, dejando en claro que los argentinos no nos rendimos nunca, ni hasta el último segundo. Argentina nunca se rinde", concluyó.

Pese a la derrota, miles de hinchas se reunieron en el Obelisco y en distintos puntos del mundo para agradecerle a la Selección

El resultado del partido no impidió que miles de hinchas salieran a las calles para reconocer el recorrido del equipo de Lionel Scaloni. Entre cantos, banderas y aplausos, los fanáticos destacaron el esfuerzo de un plantel que volvió a disputar una final del mundo y que afrontó el último Mundial de Lionel Messi.

El resultado del partido no impidió que miles de hinchas salieran a las calles para reconocer el recorrido del equipo de Lionel Scaloni.

La principal concentración se dio en el Obelisco, donde miles de personas se reunieron para acompañar a la Selección apenas terminó el partido. El tradicional punto de encuentro de las celebraciones argentinas ya estaba preparado para recibir a los hinchas y, lejos del clima de desazón, predominó el agradecimiento al equipo por el torneo realizado.

Las muestras de apoyo también se replicaron en distintos puntos del país. Hubo convocatorias en el Monumento a la Bandera, en Rosario; en Mar del Plata; en Palermo y en diversos municipios del conurbano bonaerense, donde los hinchas se reunieron con banderas, bombos y camisetas albicelestes. El reconocimiento también cruzó fronteras. Argentinos residentes en distintas ciudades del mundo se congregaron para acompañar al seleccionado, con imágenes de celebraciones en Times Square, en Nueva York, y en diferentes puntos de España.