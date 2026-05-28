Organizá tus suscripciones: los trucos para ahorrar dólares en las plataformas de streaming

Este tipo de entretenimiento es el más utilizado en la actualidad, conocé cómo hacerlo rendir al máximo sin gastar de más.

Los mejores consejos para que ahorres dólares mientras consumís tu contenido preferido.

Las plataformas de streaming se convirtieron en la principal forma de entretenimiento dentro de millones de hogares . Servicios como Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video y muchas otras ofrecen series, películas, deportes y documentales para todos los gustos, desplazando cada vez más a la televisión tradicional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, la enorme variedad de opciones también generó un problema para muchos usuarios: el gasto mensual. Entre planes premium, impuestos y servicios adicionales, mantener varias suscripciones activas puede representar una suma importante de dinero, especialmente cuando muchos de estos pagos están dolarizados o atados al valor de servicios internacionales.

Por eso, cada vez más personas buscan estrategias para organizar mejor sus plataformas y evitar gastos innecesarios . Elegir qué contratar, cuándo hacerlo y qué funciones realmente se utilizan puede marcar una gran diferencia a fin de mes y ayudar a ahorrar varios dólares al año.

Uno de los métodos más recomendados para reducir gastos es rotar las plataformas según el contenido que se quiera mirar . Muchas personas mantienen activas varias suscripciones durante todo el año, aunque solo utilicen una o dos realmente. Cancelar temporalmente servicios que no se usan y reactivarlos únicamente cuando aparece una serie o película de interés puede generar un ahorro importante.

Qué opciones hay para consumir el mejor contenido sin gastar dólares de más.

Otra alternativa frecuente consiste en aprovechar los planes con publicidad . Plataformas como Netflix o Disney+ ofrecen opciones más económicas a cambio de incluir anuncios durante la reproducción. Aunque la experiencia cambia un poco, la diferencia de precio suele ser considerable y permite reducir notablemente el gasto mensual.

También es recomendable revisar si existen promociones bancarias, descuentos por operadoras de telefonía o combos con servicios de internet. Muchas empresas ofrecen meses gratuitos, reintegros o paquetes especiales que incluyen plataformas de streaming dentro de una misma factura, algo que puede abaratar bastante el costo final.

Además, varios usuarios optan por compartir gastos mediante los planes familiares permitidos por cada plataforma. Siempre respetando las políticas de uso de cada servicio, dividir el costo entre varias personas puede transformar un abono costoso en un gasto mucho más accesible.

Familia viendo TV Freepik

Consejos para recortar estos gastos

El contenido digital es muy diverso y cada una de las plataformas tiene sus ventajas y desventajas, teniendo en cuenta calidades en sus series y películas, acuerdos con compañías y productoras importantes para exclusividad y sobre todo los valores en sus diferentes planes, por eso hay que conocer distintos aspectos.

Elegir solo las plataformas que realmente se usan

Muchas veces las personas acumulan suscripciones simplemente por costumbre. Tener cinco o seis plataformas activas no siempre significa utilizarlas todas con frecuencia. Analizar cuáles son los servicios que más se consumen puede ayudar a eliminar gastos innecesarios rápidamente.

Además, algunas plataformas tienen catálogos muy similares o contenidos que solo interesan por momentos puntuales del año. En esos casos, resulta más conveniente alternar servicios en lugar de mantenerlos todos activos permanentemente.

Ver una serie Conocé las mejores opciones para tu contenido de plataformas de streaming. Imagen: Freepik

Aprovechar promociones y planes anuales

Otra forma efectiva de ahorrar consiste en estar atento a descuentos especiales. Algunas plataformas ofrecen rebajas importantes durante determinados eventos, mientras que ciertos bancos y billeteras virtuales incluyen promociones exclusivas para sus clientes.

También existen servicios que permiten contratar planes anuales con un valor más bajo que pagar mes a mes. Aunque requiere un desembolso inicial mayor, a largo plazo puede representar un ahorro considerable en dólares.

Evitar contratar siempre el plan más caro

Muchos usuarios pagan planes premium aunque no aprovechen todas sus funciones. Si no se utiliza calidad 4K, múltiples pantallas simultáneas o descargas avanzadas, probablemente un plan estándar o básico sea suficiente para cubrir las necesidades diarias.

Revisar periódicamente qué tipo de suscripción se adapta mejor al uso real del hogar puede reducir el gasto mensual sin perder acceso al contenido más importante.