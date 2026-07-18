Fin de semana con lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima a la espera de la gran final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada con máxima de 17 grados. El SMN indicó varias alertas por lluvias, tormentas y nieves para nueve provincias.

Se estima que el AMBA viva lluvias hasta la próxima semana.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con máxima de 17 grados y la presencia del agua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y nieves para nueve provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El organismo indicó para este sábado marcas entre los 14 y 17 grados, mientras se esperan lluvias fuertes para esta tarde (hasta un 40%) y tormentas aisladas para la noche (hasta un 70%).





El domingo continuará con precipitaciones, con una probabilidad de hasta un 70% de tormentas aisladas durante la madrugada y chaparrones por la mañana (hasta un 40%). Mientras, las marcas se ubicará entre los 10 y 15 grados.

#PronosticodelTiempo

Fin de semana con múltiples alertas: tormentas en el litoral, nieve en cordillera, viento y Zonda en el NOA.

Se termina la seguidilla de días templados



Infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/YhOxvBX7HW — Meteored Argentina (@MeteoredAR) July 18, 2026 Por último, el lunes cerrará la presencia de lluvia hacia la tarde y noche con lluvias fuertes (hasta un 40%), con una máxima de 13 grados.

Alerta por lluvias, tormentas y nieve: las provincias afectadas El sitio Meteored indicó que para este fin de semana "tormentas en el litoral, nieve en cordillera, viento y Zonda en el NOA", según su X. En ese sentido, el SMN indicó tormentas en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

Por otro lado, se esperan lluvias en Río Negro con entre 15 y 30 mm de acumulación, mientras se esperan nevadas a la altura cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza: una alerta amarilla estima una acumulación de entre 30 y 50 centímetros mientras una alerta naranja arrojó entre 100 y 200 centímetros.