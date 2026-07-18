Fin de semana con lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima a la espera de la gran final del Mundial 2026

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con máxima de 17 grados y la presencia del agua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y nieves para nueve provincias.
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El AMBA encara una jornada con máxima de 17 grados. El SMN indicó varias alertas por lluvias, tormentas y nieves para nueve provincias.
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El organismo indicó para este sábado marcas entre los 14 y 17 grados, mientras se esperan lluvias fuertes para esta tarde (hasta un 40%) y tormentas aisladas para la noche (hasta un 70%).
Por último, el lunes cerrará la presencia de lluvia hacia la tarde y noche con lluvias fuertes (hasta un 40%), con una máxima de 13 grados.
Alerta por lluvias, tormentas y nieve: las provincias afectadas
El sitio Meteored indicó que para este fin de semana "tormentas en el litoral, nieve en cordillera, viento y Zonda en el NOA", según su X. En ese sentido, el SMN indicó tormentas en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.
Por otro lado, se esperan lluvias en Río Negro con entre 15 y 30 mm de acumulación, mientras se esperan nevadas a la altura cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza: una alerta amarilla estima una acumulación de entre 30 y 50 centímetros mientras una alerta naranja arrojó entre 100 y 200 centímetros.