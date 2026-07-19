Pese a la derrota, miles de hinchas se reunieron en el Obelisco y en distintos puntos del mundo para agradecerle a la Selección + Agregar ámbito en









Los simpatizantes se congregaron con cantos, banderas y bombos para reconocer el esfuerzo del plantel en lo que fue el último Mundial de Lionel Messi.

Miles de hinchas agradecieron al equipo en el Obelisco y el mundo tras la derrota contra España.

La Selección argentina perdió la final del Mundial 2026 1 a 0 contra España este domingo y, a pesar de la derrota, el pueblo argentino le agradeció a la Albiceleste en diferentes partes del mundo. Entre cantos, saltos y banderas, los hinchas se mantuvieron reunidos para reconocer el esfuerzo del combinado en lo que fue el último campeonato de Lionel Messi.

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Miles de personas se concentran en el Obelisco a pesar de que Argentina perdió ⚽❤️

Gracias selección!!

Gracias Messi, gracias capitán!! ✨ via @Nicolimassosa //



Gracias Muchachos por hacernos soñar una vez mas pic.twitter.com/iwF9JFU7bh — Solo Tránsito↗ (@solotransito) July 20, 2026

El encuentro multitudinario principal se dio en el Obelisco, que ya varias horas antes del partido estaba preparado para recibir a los hinchas independientemente del resultado. Además, en el monumento se proyectó el entremado de la camiseta suplente de la Selección y la leyenda: "Gracias".

En el Obelisco se proyectó el entremado de la camiseta suplente de la Selección y la leyenda: "Gracias". Así como mostraron las transmisiones de televisión y las redes sociales, miles de personas se reunieron en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para "agradecerle a la Selección" por el esfuerzo, por la pasión y por haber llevado al país a una final del mundo por segunda edición consecutiva.

Argentinos marchan al Obelisco de Buenos Aires tras quedar subcampeones en el #Mundial2026. pic.twitter.com/kEpRqq6od4 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) July 19, 2026 En el resto del país, los hinchas también se reunieron en el Monumento a la Bandera, en Rosario, en Palermo y en los diversos municipios del conurbano bonaerense. En Mar del Plata también se escucharon bombos y flamearon banderas en agradecimiento.

En el resto del país, los hinchas también se reunieron en el Monumento a la Bandera, en Rosario. La celebración cruzó fronteras: en Nueva York, los hinchas festejaron en Times Square, al igual que los argentinos que residen en España. Lionel Scaloni se emocionó al hablar sobre su continuidad: "Terminaré el contrato hasta fin de año y veré" Lionel Scaloni habló con la voz quebrada tras la derrota de la Selección argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y eligió centrar su mensaje en el plantel: "Tengo un montón de cosas para decir, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos jugadores". Más tarde, en conferencia de prensa, se quebró al hablar de su continuidad: "Terminaré el contrato hasta fin de año y veré". Con la caída ante España —decidida en el alargue con el gol de Ferran Torres, que le dio a la Roja su segunda estrella— todavía fresca, el entrenador remarcó la necesidad de asumir la derrota con la misma templanza que las victorias: "Somos grandes en la victoria y tenemos que serlo en la derrota. El partido lo perdimos y asumimos las cosas". El DT insistió en ponerle valor al camino recorrido por el plantel hasta llegar a la definición: "Tenemos que darle una validez porque cuesta un montón".