Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires representa al país en la Fórmula SAE Brasil, que se disputa entre el 29 de julio y el 2 de agosto en Tatuí, San Pablo.
Estudiantes de la UBA compiten en Brasil con un monoplaza construido por ellos
Un equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires representa a la Argentina en la Fórmula SAE Brasil. La competencia se desarrolla entre el 29 de julio y el 2 de agosto en Tatuí, San Pablo.
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El monoplaza fue diseñado, desarrollado y construido por integrantes de FIUBA Racing, un proyecto interdisciplinario que reúne alumnos de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Informática e Industrial, además de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido y colaboradores de Marketing y Comunicación.
La iniciativa se desarrolló dentro del Programa de Proyectos Interdisciplinarios Tecnológicos de FIUBA, orientado a fortalecer la formación práctica.
La Fórmula SAE evalúa el diseño técnico, la fabricación, los costos y el desempeño de prototipos. La participación marca un hito: es la primera vez que una universidad pública argentina compite internacionalmente en el certamen.
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