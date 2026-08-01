Estudiantes de la UBA compiten en Brasil con un monoplaza construido por ellos + Agregar ámbito en









Un equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires representa a la Argentina en la Fórmula SAE Brasil. La competencia se desarrolla entre el 29 de julio y el 2 de agosto en Tatuí, San Pablo.

El monoplaza fue diseñado, desarrollado y construido por integrantes de FIUBA Racing, un proyecto interdisciplinario que reúne alumnos de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Informática e Industrial, además de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido y colaboradores de Marketing y Comunicación.

Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires representa al país en la Fórmula SAE Brasil, que se disputa entre el 29 de julio y el 2 de agosto en Tatuí, San Pablo.

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El monoplaza fue diseñado, desarrollado y construido por integrantes de FIUBA Racing, un proyecto interdisciplinario que reúne alumnos de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Informática e Industrial, además de estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido y colaboradores de Marketing y Comunicación.

La iniciativa se desarrolló dentro del Programa de Proyectos Interdisciplinarios Tecnológicos de FIUBA, orientado a fortalecer la formación práctica.

La Fórmula SAE evalúa el diseño técnico, la fabricación, los costos y el desempeño de prototipos. La participación marca un hito: es la primera vez que una universidad pública argentina compite internacionalmente en el certamen.

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