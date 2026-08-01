EEUU mejora acceso a financiamiento para energía y minería: banco EXIM ratificó calificación para Argentina

El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos puso en vigencia la actualización de su Country Limitation Schedule, que mantiene habilitado el financiamiento de hasta 7 años para operaciones con el sector público y privado argentino. Oportunidad para Vaca Muerta, litio, cobre y minerales críticos.

El gobierno de Donald Trump elevó la línea de crédito para inversiones estratégicas como los minerales críticos a u$s100.000 millones.

La nueva calificación de la Argentina por parte del Export-Import Bank of the United States (EXIM) entró oficialmente en vigencia el 30 de julio de 2026 , consolidando uno de los cambios más relevantes en materia de financiamiento internacional que podría llegar al país, especialmente para iniciativas relacionadas con Vaca Muerta, el litio o el cobre, entre otros recursos. Al mismo tiempo, el gobierno de Donald Trump elevó la línea de crédito para inversiones estratégicas como los minerales críticos a u$s100.000 millones.

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La actualización figura en el documento "Country Limitation Schedule (CLS)" recibido por Energy Report , y reemplaza la versión vigente desde el 3 de febrero de este año. Si bien la categoría asignada a la Argentina no sufrió modificaciones respecto de la actualización de febrero , la entrada en vigor del nuevo CLS ratifica que el país mantiene abierto el acceso a las principales herramientas crediticias del banco oficial estadounidense tras la firma del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocas (ARTI) con Estados Unidos.

El cuadro publicado por EXIM muestra que la Argentina continúa siendo elegible para operaciones de corto plazo (hasta un año) y mediano plazo (entre uno y siete años) tanto para el sector público como para el sector privado , mientras que los créditos superiores a siete años permanecen sin cobertura .

En términos prácticos, esto significa que el banco estadounidense está dispuesto a respaldar exportaciones de bienes y servicios norteamericanos destinadas a la Argentina mediante seguros, garantías y financiamiento, reduciendo significativamente el costo financiero de las operaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

La nueva calificación de la Argentina entró oficialmente en vigencia el 30 de julio de 2026.

La actualización del Country Limitation Schedule constituye una señal de confianza institucional hacia la Argentina. El CLS es la herramienta mediante la cual el EXIM determina en qué países está dispuesto a respaldar operaciones comerciales y bajo qué condiciones.

En el caso argentino, el nuevo esquema mantiene el siguiente perfil de cobertura:

Sector público: financiamiento disponible hasta un año y entre uno y siete años; sin respaldo para plazos superiores.

Sector privado: financiamiento disponible hasta un año y entre uno y siete años; sin respaldo para operaciones de más de siete años.

La diferencia respecto del escenario que predominó durante buena parte de la última década es sustancial. Hasta comienzos de 2026, muchas operaciones requerían autorizaciones especiales o directamente no podían acceder al respaldo del organismo debido al elevado riesgo soberano asignado al país.

Ahora, las empresas estadounidenses cuentan con un marco mucho más favorable para exportar maquinaria, tecnología, equipos industriales y servicios hacia la Argentina utilizando el respaldo financiero del banco oficial norteamericano.

Entre los instrumentos que pueden utilizarse se encuentran garantías de capital de trabajo, seguros de crédito a la exportación, créditos al comprador, garantías de préstamos directos y otros mecanismos de cobertura que permiten extender plazos de pago y reducir riesgos financieros.

El nuevo CLS mantiene algunas restricciones y condiciones especiales

El documento también incorpora dos observaciones relevantes para la Argentina, identificadas como las Notas 1 y 13, que explican las condiciones bajo las cuales opera el respaldo del EXIM.

La Nota 1 establece que fueron retirados los límites discrecionales de crédito dentro de las pólizas de seguro de corto plazo. En la práctica, esto implica que la cobertura no es automática y únicamente estará disponible cuando exista una autorización específica mediante un Special Buyer Credit Limit, un Issuing Bank Credit Limit o un Country Limits of Liability Endorsement.

Por su parte, la Nota 13 aclara que, incluso cuando el CLS indique que determinado tipo de operación no cuenta con respaldo, el banco puede analizar estructuras financieras que eliminen o trasladen el riesgo país. Entre ellas se incluyen operaciones cuyos ingresos se generen en el exterior y permanezcan depositados en cuentas aceptadas por EXIM, garantías otorgadas por terceros radicados en países sin restricciones o esquemas de leasing y financiamiento respaldados por activos, como aeronaves y otros equipos.

En otras palabras, el banco conserva margen para aprobar estructuras de financiamiento sofisticadas aun cuando determinadas operaciones no encuadren dentro de la cobertura estándar.

El propio correo enviado por EXIM a los suscriptores del programa aclara que la condición de "dispuesto a brindar apoyo" no implica una aprobación automática, sino únicamente que el organismo está dispuesto a evaluar favorablemente las operaciones que cumplan con sus requisitos de riesgo y elegibilidad.

Un cambio que consolida el acercamiento económico entre Washington y Buenos Aires

La continuidad de esta calificación llega pocos meses después de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocas (ARTI) entre ambos gobiernos.

El entendimiento, rubricado en febrero por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, busca profundizar la integración económica mediante la reducción de barreras comerciales, el fortalecimiento de las inversiones y la cooperación en sectores considerados estratégicos para ambas economías.

Uno de los capítulos centrales del acuerdo está vinculado con la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos, un área que adquirió prioridad para Washington en el marco de su estrategia para disminuir la dependencia de China.

Es más, en abril de este año, el fortalecimiento del vínculo bilateral tuvo otro capítulo cuando el canciller Quirno recibió en el Palacio Libertad al presidente del EXIM, John Jovanovic.

El canciller Pablo Quirno y el presidente del EXIM, John Jovanovic.

Durante el encuentro analizaron alternativas para financiar proyectos estratégicos en la Argentina, destacaron las oportunidades que ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y coincidieron en el potencial que abre el proceso de apertura económica para canalizar nuevas inversiones estadounidenses en sectores como energía, minería e infraestructura.

Durante una entrevista con la cadena FOX Business, Jovanovic destacó que "bajo el liderazgo del presidente Trump, EXIM vuelve a ser rentable por primera vez en casi una década", y sostuvo que ese resultado permitirá potenciar el respaldo a las exportaciones estadounidenses.

"EXIM ha demostrado que podemos reindustrializar Estados Unidos y apoyar las industrias del futuro, al tiempo que generamos ganancias para el pueblo estadounidense. Cuando EXIM cumple con su función, hay más empleos bien remunerados en todo el país y los contribuyentes estadounidenses tienen más dinero en sus bolsillos", afirmó el funcionario estadounidense en un reportaje con Maria Bartiromo.

En los últimos meses Estados Unidos se comprometió a trabajar junto al EXIM y a la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) para evaluar mecanismos de financiamiento destinados a inversiones estadounidenses en sectores estratégicos de la economía argentina.

El acuerdo también prevé identificar proyectos prioritarios de manera conjunta y facilitar su estructuración financiera en un plazo de seis meses, especialmente en actividades relacionadas con la exploración, extracción, procesamiento y exportación de minerales considerados críticos.

Minerales críticos, litio y Vaca Muerta: los principales beneficiarios

La decisión del EXIM adquiere especial relevancia para proyectos vinculados con la energía y la minería. En Vaca Muerta, el acceso a líneas de financiamiento de hasta siete años facilita la adquisición de equipos de perforación, bombas, tecnología para fractura hidráulica, sistemas eléctricos, turbinas y maquinaria pesada fabricada en Estados Unidos, reduciendo el costo financiero para operadores y proveedores.

El impacto también alcanza a la minería del litio y del cobre. La disponibilidad de financiamiento respaldado por EXIM mejora las condiciones para incorporar tecnología estadounidense en proyectos de producción y procesamiento, un aspecto especialmente relevante en momentos en que Washington busca diversificar el abastecimiento mundial de minerales estratégicos.

El ARTI establece además que los inversores estadounidenses deberán recibir un tratamiento no menos favorable que el otorgado a otros inversores, favoreciendo la participación de empresas norteamericanas en nuevos desarrollos mineros y energéticos.

La cooperación bilateral también se profundizó en abril, cuando AmCham Argentina y la U.S. Chamber of Commerce firmaron una declaración conjunta destinada a transformar el acuerdo gubernamental en inversiones concretas.

El documento propone avanzar sobre cuatro ejes: financiamiento de proyectos, infraestructura, transferencia tecnológica y agregado de valor local, especialmente para litio y cobre.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, y Neil Herrington, de la US Chamber of Commerce.

Durante esa presentación, el CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, sostuvo que "nuestro país tiene la oportunidad de dar un salto cualitativo en la próxima década, posicionando a la minería como uno de los principales complejos exportadores y un pilar del desarrollo federal y sostenible".

El directivo agregó que "esta declaración conjunta busca fortalecer las condiciones necesarias para desplegar plenamente los recursos, el talento y la oportunidad global que Argentina tiene por delante".

Estados Unidos redobla su apuesta por los minerales críticos

La actualización del CLS coincide además con una fuerte expansión de la estrategia estadounidense para asegurar el abastecimiento de minerales críticos.

La administración de Donald Trump elevó recientemente hasta u$s100.000 millones el volumen potencial de financiamiento federal destinado a proyectos relacionados con toda la cadena de valor de estos recursos, tanto dentro de Estados Unidos como en países aliados.

Una parte importante de ese respaldo recaerá precisamente sobre el EXIM, que en los últimos meses incrementó significativamente su participación en proyectos estratégicos mediante préstamos, garantías, cartas de interés y otros instrumentos financieros.

En paralelo, la Casa Blanca profundizó las medidas para fortalecer las cadenas de suministro domésticas. Esta semana Trump firmó una nueva resolución basada en la Defense Production Act, que habilita restricciones a determinadas exportaciones de residuos industriales con contenido de minerales críticos y tierras raras para favorecer su recuperación y reciclaje dentro de país del Norte.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia destinada a reducir la dependencia de proveedores chinos y asegurar el abastecimiento de insumos esenciales para industrias como la electromovilidad, los semiconductores, la defensa, las energías renovables y la inteligencia artificial.

En ese escenario, la Argentina aparece cada vez más integrada a la estrategia estadounidense gracias a su potencial en litio, cobre y otros minerales estratégicos, mientras que la continuidad del respaldo del EXIM constituye una herramienta concreta para canalizar inversiones y ampliar el comercio bilateral mediante condiciones financieras considerablemente más competitivas.