Provincias negocian suspensión de PASO (no eliminación) a cambio de un Presupuesto "federal"

El Gobierno analiza garantizar más recursos para los distritos en el proyecto de "ley de leyes" para evitar las primarias en el 2027. Estrategia legislativa a dos bandas, solución salomónica y acuerdos electorales en el horizonte.

Eliminar o suspender las PASO, esa es la cuestión . El Gobierno busca destrabar la reforma electoral con las provincias, que por el momento tienen otras prioridades. La necesidad de captar fondos y recursos para capear la escasez ocupa la agenda del vínculo con Nación. En ese marco, la posibilidad de una solución temporal que satisfaga a ambas partes emerge en el horizonte.

"La eliminación no la vemos", repiten en distintos distritos sobre la iniciativa para desterrar definitivamente las primarias, propuesta que la Casa Rosada agita como piedra angular de su proyecto. El ítem suscita resquemores incluso entre mandatarios cercanos a la administración libertaria. El tucumano Osvaldo Jaldo , por caso, definió a la medida como un "traje a medida para el Gobierno". "No creo que sean los problemas que la gente está esperando que se resuelva, sobre todo en el norte", sumó su vecino salteño Gustavo Sáenz , otro aliado estratégico de Javier Milei.

Por la positiva, en tanto, ya se expresaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca), aunque con bemoles en todos los casos. Alfredo Cornejo (Mendoza) apoyaría a nivel nacional, pero mantendría el esquema en su pago chico.

Ante las evidentes dificultades para llevar la nave a buen puerto, la suspensión de las PASO es la alternativa que pica en punta , una idea que no caería del todo mal entre los jefes provinciales, cuyo objetivo para el 2027 es blindar sus terruños. De hecho, fue lo que el Congreso aprobó en 2025, cuando dejó sin efecto el sistema y solo hubo comicios legislativos generales. La iniciativa, en caso de prosperar, sería similar a la del año pasado.

De todos modos, no sería gratis. Los gobernadores buscan tener una mayor gravitación en lo que refiere a fondos y recursos, donde los índices muestran comportamientos dispares. En julio, las transferencias automáticas a provincias y CABA mostraron una mejora: repuntaron 7,5% real interanual en julio de 2026 , alcanzando los $7,25 billones . También crecieron 2,3% respecto de junio . El aumento estuvo impulsado principalmente por una fuerte mejora en la recaudación del Impuesto a las Ganancias , que subió 19,9% real.

En cambio, la consultora apuntó que las transferencias no automáticas alcanzaron $95.465 millones hasta el 28 de julio, pero acumulan una caída real interanual del 69,6%. En julio reaparecieron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): seis jurisdicciones—Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Santa Fe— recibieron $5.000 millones cada una.

Como contó Ámbito días atrás, algunos líderes que tomaron en abril el crédito de hasta $400.000 millones de anticipo de coparticipación federal que les dio el Ministerio de Economía ya estarían analizando refinanciar esos compromisos.

Aunque los distritos reconocen que hay una mayor receptividad por parte del Gobierno para con sus reclamos, persisten exigencias de distinta índole. En ese marco, consideran que la discusión venidera por el Presupuesto 2027 es una oportunidad propicia para plasmar sus exigencias en el proyecto. Obra pública, recursos y deudas con cajas previsionales son algunos de los ítems que buscarán incorporar a la iniciativa.

"Fue un año muy malo en coparticipación, un año durísimo para las provincias. Puede que haya más flexibilizaciones, pero el Gobierno no va a romper el equilibrio y los gobernadores tampoco quieren eso", resumió una fuente que sobrevuela despachos oficiales.

En el Gobierno delinean una estrategia a dos bandas: por un lado, ingresar la "ley de leyes" por Diputados y, a la par, la reforma electoral por el Senado, con la suspensión de las PASO acordada con los mandatarios. En las últimas semanas, la Casa Rosada habilitó el traspaso de proyectos de infraestructura y rutas a diversas provincias. Ahora, pone la mira en el Senado, que el jueves discutirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la modificación de la ley de Tierras como aspecto más sinuoso.

El mileísmo seguirá de cerca el comportamiento de sus aliados, en una votación que se anticipa cerrada. Más allá de la polarización imperante, no todo es blanco o negro: algunos jefes provinciales ven en la iniciativa una posibilidad de "mayor federalismo", ya que la potestad de vender sin límites tierras a extranjeros quedaría en manos de las jurisdicciones.

Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros.



Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción.



La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que… — Alejandra Vigo (@alevigo) July 31, 2026

Este viernes, la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) anticipó su voto negativo. "El federalismo representa la autonomía de los estados, pero los recursos naturales son estratégicos de toda la nación. Siempre sostuve la misma postura. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción", explicó Vigo en sus redes sociales. Malas noticias para Martín Llaryora, que aguarda nuevas partidas por parte de Nación.

Acuerdos en estudio

En plano político, la nueva postura que ensaya el Gobierno podría traducirse en más acuerdos electorales. A los vigentes entendimientos entre La Libertad Avanza (LLA) y Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco), podrían sumárseles otros con Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Rolando Figueroa (Neuquén). El porteño Jorge Macri es otro de los que deberá definir si revalida su alianza del 2025.

Por supuesto, de momento son solo insinuaciones, pero las dos ideas que se barajan son unidad de las fuerzas -como sucede en Entre Ríos, Mendoza y Chaco- o candidatos violetas de baja intensidad para no "empiojar" los terruños amigables. "Muchos necesitan desactivar la oferta libertaria y definir mano a mano con el peronismo, esa tentación es muy grande", indicaron desde una gobernación. Y otra voz sumó: "Quizás los libertarios no te ganan, pero te pueden hacer perder".

Diego Santilli prepara nuevas recorridas por las provincias. Jefatura de Gabinete de Ministros

La prioridad es la reelección de Javier Milei. Se descuenta -como contó Ámbito- que gran parte de los mandatarios desdoblará los comicios. Osvaldo Jaldo ya cortó la cinta: Tucumán irá a las urnas el domingo 9 de mayo. Varias de las reyertas se resolverían entre abril y junio.

El lunes, Karina Milei, Diego Santilli y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, desembarcarán en Chaco, donde encabezarán una cumbre con mandatarios litoraleños y del NOA para analizar medidas ante la llegada del "Súper niño", el fenómeno climático que traería aparejadas grandes consecuencias para la región.

La presencia de la secretaria general de la Presidencia, inimaginable meses atrás, es una nueva muestra de la flexibilidad que la Casa Rosada ensaya por estos días. Santilli, por su parte, alista un nuevo rally, que podría incluir paradas en Catamarca y Santiago del Estero. Está invitado, además, al encuentro de gobernadores del Norte Grande que se realizará el 12 de agosto en Misiones.