Ganancias: la recaudación del impuesto creció casi 20% en julio y dio alivio a los ingresos de ARCA

La recaudación de impuestos de julio habría mostrado una mejora con relación al año pasado , debido al vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las personas físicas , que este año se registró este mes debido a que se postergó con la idea de que el Congreso aprobara el proyecto de ley de reforma de Inocencia Fiscal .

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , la sumatoria de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) creció 8,2% real . El dato surge a partir de la información de la Dirección Nacional de Asuntos con las Provincias (DNAP) .

Se trata de los datos informados oficialmente sobre transferencias automáticas de fondos a las provincias . En julio, gracias al Impuesto a las Ganancias , estas subieron 7,5% .

Eso le concede al gobierno nacional un alivio, en un contexto general de merma de la recaudación fiscal, debido, más que nada, a que los sectores económicos que pueden traccionar mayores ingresos a través del IVA están en retroceso , como la industria y el comercio. Este lunes se conocerán los datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En ese sentido, la consultora Politikon Chaco señala en un informe que en julio las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $7,25 billones . Con relación a julio del año pasado, subieron 2,3% .

De acuerdo con sus estimaciones, el Impuesto a las Ganancias habría subido 19,9% interanual, mientras que el IVA habría caído apenas 0,1%. Por otro lado, Impuestos Internos registró una baja del 10,4%, mientras que los Otros Coparticipados se incrementaron 2,5%. Bienes Personales creció 22,3%, Combustibles 24,6% y el Monotributo 60,6%.

Por su lado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló al respecto que "considerando las transferencias de coparticipación, la recaudación por IVA cayó 0,2% interanual en términos reales en julio de 2026". "De los últimos doce meses, diez exhibieron una reducción y otros dos un crecimiento marginal (agosto y octubre), evidenciando un comportamiento magro de las actividades económicas vinculadas al mercado interno y al consumo", indicó en un informe.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la consultora destaca que "2026 comenzó con una caída de 0,2% interanual real y de 0,9% en febrero". En marzo se profundizó la caída (-13,1% interanual real) y en abril se registró una nueva baja de 2,4%. En mayo se observó un incremento considerable del 25,9%, ya que es el mes en el que las empresas pagan los saldos de las declaraciones juradas. Junio presentó una retracción de 14,2% comparado con el año pasado, cuando se produjo el vencimiento de Ganancias de las personas físicas. Julio mostró una importante mejora interanual de 19,8%, vinculada al anticipo de personas jurídicas y a las declaraciones juradas de personas físicas.