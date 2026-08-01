La recaudación de impuestos de julio habría mostrado una mejora con relación al año pasado, debido al vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las personas físicas, que este año se registró este mes debido a que se postergó con la idea de que el Congreso aprobara el proyecto de ley de reforma de Inocencia Fiscal.
Ganancias: la recaudación del impuesto creció casi 20% en julio y dio alivio a los ingresos de ARCA
El lunes el organismo recaudador difunde los datos de los ingresos tributarios del mes pasado. El IVA habría frenado sustancialmente su caída.
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Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la sumatoria de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) creció 8,2% real. El dato surge a partir de la información de la Dirección Nacional de Asuntos con las Provincias (DNAP).
Se trata de los datos informados oficialmente sobre transferencias automáticas de fondos a las provincias. En julio, gracias al Impuesto a las Ganancias, estas subieron 7,5%.
Eso le concede al gobierno nacional un alivio, en un contexto general de merma de la recaudación fiscal, debido, más que nada, a que los sectores económicos que pueden traccionar mayores ingresos a través del IVA están en retroceso, como la industria y el comercio. Este lunes se conocerán los datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Ganancias compensó la debilidad que sigue mostrando el IVA
En ese sentido, la consultora Politikon Chaco señala en un informe que en julio las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $7,25 billones. Con relación a julio del año pasado, subieron 2,3%.
De acuerdo con sus estimaciones, el Impuesto a las Ganancias habría subido 19,9% interanual, mientras que el IVA habría caído apenas 0,1%. Por otro lado, Impuestos Internos registró una baja del 10,4%, mientras que los Otros Coparticipados se incrementaron 2,5%. Bienes Personales creció 22,3%, Combustibles 24,6% y el Monotributo 60,6%.
Por su lado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló al respecto que "considerando las transferencias de coparticipación, la recaudación por IVA cayó 0,2% interanual en términos reales en julio de 2026". "De los últimos doce meses, diez exhibieron una reducción y otros dos un crecimiento marginal (agosto y octubre), evidenciando un comportamiento magro de las actividades económicas vinculadas al mercado interno y al consumo", indicó en un informe.
En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la consultora destaca que "2026 comenzó con una caída de 0,2% interanual real y de 0,9% en febrero". En marzo se profundizó la caída (-13,1% interanual real) y en abril se registró una nueva baja de 2,4%. En mayo se observó un incremento considerable del 25,9%, ya que es el mes en el que las empresas pagan los saldos de las declaraciones juradas. Junio presentó una retracción de 14,2% comparado con el año pasado, cuando se produjo el vencimiento de Ganancias de las personas físicas. Julio mostró una importante mejora interanual de 19,8%, vinculada al anticipo de personas jurídicas y a las declaraciones juradas de personas físicas.
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