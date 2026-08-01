Calles anegadas, cortes de luz y destrozos: las impactantes imágenes del temporal que azotó al AMBA

El fenómeno dejó más de 75 milímetros de lluvia en algunos sectores, provocó anegamientos, caída de árboles y miles de usuarios afectados por cortes de electricidad. Se espera que este sábado las tormentas comiencen a dar tregua.

Se espera que este sábado las tormentas se dispersen durante el transcurso del día.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivió un fuerte temporal entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, con tormentas eléctricas, ráfagas intensas y abundantes precipitaciones que dejaron calles anegadas, caída de árboles, cortes de suministro eléctrico y escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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En algunas zonas se acumularon más de 75 milímetros de lluvia, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires cayeron hasta 60 milímetros en menos de dos horas, lo que generó complicaciones para circular en distintos barrios.

Las imágenes difundidas por vecinos mostraron la magnitud del fenómeno. Uno de los casos más impactantes se registró e n La Plata, donde varias calles quedaron completamente inundadas, con el agua desbordando las veredas y dificultando el tránsito.

Ante la intensidad del temporal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires y el este de la provincia de Buenos Aires, en una franja que abarcó desde Baradero hasta Miramar.

Ante la intensidad del temporal, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas.

En territorio porteño, las lluvias provocaron anegamientos en barrios como Colegiales, Santa Rita, Almagro, Agronomía y Parque Chas. Además, se registraron cortes de electricidad en distintos sectores de la Ciudad.

Las lluvias provocaron anegamientos en barrios como Colegiales, Santa Rita, Almagro, Agronomía y Parque Chas.

Según trascendió, unas 15 cuadrillas trabajaron en tareas de limpieza y desobstrucción de la red pluvial para facilitar el escurrimiento del agua.

El temporal también impactó sobre el servicio eléctrico. Hasta la medianoche del viernes, Edesur informó que más de 60.000 usuarios permanecían sin suministro en Ezeiza, Esteban Echeverría, Berazategui y Almirante Brown.

Edesur informó que más de 60.000 usuarios permanecían sin suministro en Ezeiza, Esteban Echeverría, Berazategui y Almirante Brown.

Por su parte, Edenor reportó inconvenientes para más de 12.000 usuarios en Tigre, Pilar, Escobar y San Fernando. También hubo interrupciones del servicio en los barrios porteños de Saavedra, Villa Urquiza y Belgrano.

Las inundaciones saturaron los suelos y, en algunos sectores, dificultaron el acceso de los equipos de asistencia al volver intransitables varias calles.

Las tormentas también golpearon al interior del país

Más allá del AMBA, el temporal afectó a Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y San Juan. Algunas localidades santafesinas fueron impactadas por un tornado que se formó en las localidades santafesinas de San Genaro y Bernardo de Irigoyen. Allí, las ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y causaron daños en viviendas rurales, galpones y árboles.

Aunque no se reportaron personas heridas, el fenómeno anticipó las condiciones meteorológicas que horas después afectarían al AMBA.

En algunas zonas del país, las ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y causaron daños en viviendas rurales, galpones y árboles.

En la provincia de Buenos Aires, Berisso también fue una de las localidades más castigadas por las lluvias intensas y los fuertes vientos, en un contexto de marcada inestabilidad atmosférica.

En La Plata, los vientos provocaron la caída de múltiples árboles.

Frente a este escenario, el SMN recomendó permanecer en lugares cerrados, salir solo si es necesario, mantenerse alejado de puertas, ventanas y zonas inundables, cargar los teléfonos celulares con anticipación y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas.

El SMN recomendó permanecer en lugares cerrados, salir solo si es necesario, mantenerse alejado de puertas, ventanas y zonas inundables.

Además, el organismo advirtió por riesgo de granizo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Ayacucho, Balcarce, Dolores, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Pueyrredón, Maipú, Mar Chiquita, Partido de la Costa, Pinamar, Tordillo y Villa Gesell. Hasta el momento, los mayores acumulados de lluvia se registraron en Lobos y San Miguel del Monte, donde se relevaron entre 60 y 70 milímetros de precipitaciones.