Federico Zirulnik: "El ingreso a los BRICS es una posibilidad de ampliar mercados para Argentina"

BRICS. "El Gobierno hace bien en no posicionarse únicamente en uno de los dos grandes bloques comerciales que se están armando en este momento", dijo Federico Zirulnik.

Las críticas de algunos líderes de la oposición generaron algunas incertidumbres en los argentinos respecto de si es una buena noticia o no el ingreso a los BRICS . El presidente defendió el logro en respuesta y, según dice a Ámbito Zirulnik, "es una buena noticia", pero que tendrá efecto directo a largo plazo en la economía real. Y es que permite "acceder a fondos más favorables para el financiamiento" y también es una buena posibilidad para el comercio exterior nacional.

Federico Zirulnilk: No creo que tenga un impacto directo en el corto plazo en la economía real. A mediano o largo plazo, sí es un elemento más significativo para nuestro país. Entre otros elementos que trae, está el hecho de que, posiblemente, Argentina pueda acceder a fondos con condiciones más favorables y sujeta a menos condicionalidades de las que impone el FMI.

Además, implica una posibilidad concreta de ampliar mercados para las exportaciones argentinas, teniendo en cuenta que hay mercados como que pueden ser muy atractivos dentro del bloque. Y, por otro lado, esto puede favorecer a que Argentina se saque de encima al FMI en el mediano plazo. Poder ser soberano en términos de política monetaria creo que es el primer paso para pensar en el desarrollo.

BRICS1200.jpg Argentina logró que aprobaran su ingreso a los Brics. Gentileza RT

P.: ¿Cómo se combina esta noticia de ingreso a los BRICS con el anuncio del desembolso del FMI y los otros créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Esto beneficia el posicionamiento de la Argentina esto en el mundo?

F.Z.: Creo que el Gobierno hace bien en no posicionarse únicamente en uno de los dos grandes bloques comerciales que se están armando en este momento. Si bien el anuncio de hoy lo acerca más a uno de los bloques, el de los BRICS, es importante continuar también con las relaciones con los Bancos de occidente (BID, BM, CAF, etc.). Sobre todo, pensando en la coyuntura actual, donde la fragilidad externa es muy elevada.

Respecto al FMI, creo que esto refuerza lo planteado hace algunos semanas, a partir del pago al organismo con fondos del Swap y Qatar. La condición de prestamista de última instancia del FMI es cada vez más cuestionada. Y si tenemos en cuenta que Argentina se encuentra fuertemente endeudada con este organismo, esto es una buena noticia.

P.: ¿Qué posibilidades de desarrollo se abren para la Argentina a partir de estas noticias y cómo incide la relación con China y Brasil en este escenario?

Tal como dije, esto puede favorecer a que Argentina se saque de encima al FMI en el mediano plazo. Y, en segundo lugar, a mediano y largo plazo, esto puede significar un acceso a economías que se encuentran en franco crecimiento, con las de los países emergentes que forman parte del bloque BRICS; a nuevas inversiones y/o a financiamiento que sirva para, de una vez por todas, cambiar la matriz productiva y poder sortear la restricción externa.

No obstante, como muchas veces decimos los economistas, esta es una condición necesaria pero no suficiente. La política económica interna tiene que jugar un rol importante para ordenar las condiciones macro, promover el desarrollo de los sectores correctos, y procurar las condiciones para que mejoren los ingresos reales y la distribución del ingreso. Sino, corremos el riesgo de transformar la matriz productiva en una plataforma exportadora de bajos salarios que no resolvería los problemas internos.