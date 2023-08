Alberto Fernández cruzó a Patricia Bullrich por los BRICS: "La política exterior no tiene ideologías"

El presidente Alberto Fernández hizo declaraciones en las que defendió la decisión por la que Argentina se convirtió en nuevo socio de los BRICS . Cruzó a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich , quien dijo que si es electa sacaría al país del foro de naciones emergentes . "No entiende lo que está diciendo, la política exterior no tiene ideologías", señaló el Jefe de Estado.

Alberto Fernández criticó a Patricia Bullrich por los BRICS

En una entrevista con Radio Perfil de este jueves, Alberto Fernández salió al cruce de los dichos de Patricia Bullrich sobre la postura ante el BRICS. “Ojalá que no sea presidenta, porque no entiende lo que está diciendo", dijo el mandatario. Y agregó: "La política exterior no tiene ideologías, tiene intereses”.