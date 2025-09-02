Festival de ofertas hoy, martes 2 de Septiembre 2025: el supermercado que ofrece descuentos en electrodomésticos y tecnología

Inicio ayer y termina mañana: el festival de ofertas de este supermercado es sin duda una gran oportunidad para tu hogar.

Del 1 al 3 de septiembre llega el Festival de Ofertas a Carrefour, un evento de compras exclusivo online con descuentos de hasta el 50% en electrodomésticos y tecnología . La propuesta reúne desde pequeños artículos de uso diario hasta grandes equipos para el hogar, con promociones pensadas para diferentes necesidades y bolsillos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, el festival ofrece cuotas sin interés y beneficios adicionales para quienes abonen en un solo pago, con rebajas que llegan al 30% y 25% según la categoría. Una oportunidad ideal para renovar la cocina, el living o el escritorio con precios rebajados y opciones de financiación accesibles.

Este año, los electrodomésticos se llevan el protagonismo. Durante los tres días de vigencia, habrá rebajas de hasta el 50% en productos seleccionados , lo que permite acceder a una amplia gama de artículos a precios reducidos.

Los descuentos incluyen electrodomésticos de uso diario , como freidoras de aire, microondas, planchas de vapor e impresoras , ideales para quienes buscan practicidad y confort en casa.

En el caso de las grandes compras , como heladeras, lavarropas y Smart TV , el festival ofrece dos alternativas que se adaptan a cada bolsillo:

12 cuotas sin interés , pensadas para quienes priorizan financiación y comodidad de pago.

30% de descuento en un solo pago, una opción atractiva para quienes pueden abonar de contado y buscan el mayor ahorro inmediato.

Un punto a destacar es que muchas de estas compras cuentan con la posibilidad de retiro gratis en más de 560 tiendas, lo que suma comodidad y evita costos adicionales de envío.

Ofertas en Tecnología

El área tecnológica no se queda atrás. El festival propone promociones en aires acondicionados y notebooks, dos categorías con gran demanda en esta época del año.

Los consumidores podrán elegir entre pagar en hasta 9 cuotas sin interés o acceder a un 25% de descuento en un pago. Esta flexibilidad de opciones convierte a la promoción en una oportunidad tanto para quienes necesitan financiar un equipo sin recargos, como para quienes prefieren obtener el beneficio máximo al abonar al contado.

Con el regreso a clases universitarias, el teletrabajo y la inminente llegada de temperaturas más cálidas, estas ofertas resultan estratégicas para equipar el hogar o la oficina con precios rebajados.