Festival de ofertas hoy, martes 2 de Septiembre 2025: el supermercado que ofrece descuentos en electrodomésticos y tecnología

Del 1 al 3 de septiembre llega el Festival de Ofertas a Carrefour, un evento de compras exclusivo online con descuentos de hasta el 50% en electrodomésticos y tecnología. La propuesta reúne desde pequeños artículos de uso diario hasta grandes equipos para el hogar, con promociones pensadas para diferentes necesidades y bolsillos.
Además, el festival ofrece cuotas sin interés y beneficios adicionales para quienes abonen en un solo pago, con rebajas que llegan al 30% y 25% según la categoría. Una oportunidad ideal para renovar la cocina, el living o el escritorio con precios rebajados y opciones de financiación accesibles.
Superdescuentos en Electrodomésticos
Este año, los electrodomésticos se llevan el protagonismo. Durante los tres días de vigencia, habrá rebajas de hasta el 50% en productos seleccionados, lo que permite acceder a una amplia gama de artículos a precios reducidos.
Los descuentos incluyen electrodomésticos de uso diario, como freidoras de aire, microondas, planchas de vapor e impresoras, ideales para quienes buscan practicidad y confort en casa.
En el caso de las grandes compras, como heladeras, lavarropas y Smart TV, el festival ofrece dos alternativas que se adaptan a cada bolsillo:
12 cuotas sin interés, pensadas para quienes priorizan financiación y comodidad de pago.
30% de descuento en un solo pago, una opción atractiva para quienes pueden abonar de contado y buscan el mayor ahorro inmediato.
Un punto a destacar es que muchas de estas compras cuentan con la posibilidad de retiro gratis en más de 560 tiendas, lo que suma comodidad y evita costos adicionales de envío.
Ofertas en Tecnología
El área tecnológica no se queda atrás. El festival propone promociones en aires acondicionados y notebooks, dos categorías con gran demanda en esta época del año.
Los consumidores podrán elegir entre pagar en hasta 9 cuotas sin interés o acceder a un 25% de descuento en un pago. Esta flexibilidad de opciones convierte a la promoción en una oportunidad tanto para quienes necesitan financiar un equipo sin recargos, como para quienes prefieren obtener el beneficio máximo al abonar al contado.
Con el regreso a clases universitarias, el teletrabajo y la inminente llegada de temperaturas más cálidas, estas ofertas resultan estratégicas para equipar el hogar o la oficina con precios rebajados.
