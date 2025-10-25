Llega el verano y está para un licuado: este supermercado ofrece grandes descuentos en licuadoras







En la tienda online de Coto hay promociones en electrodomésticos para renovar la cocina y aprovechar los días cálidos.

El supermercado COTO ofrece grandes descuentos en licuadoras.

Ya empezó a hacer calor en Argentina y muchos piensan en preparar bebidas frías, jugos naturales o licuados caseros. Para quienes buscan equiparse, Coto lanzó una serie de ofertas online en licuadoras eléctricas con muy buenas rebajas y planes de pago accesibles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las promociones incluyen modelos de marcas reconocidas y están disponibles en la web oficial del supermercado. Son una buena oportunidad para quienes quieran conseguir un equipo nuevo o reemplazar un electrodoméstico antiguo por uno de mejores características.

ELECTRO SUPERMERCADO COTO: Las ofertas en licuadoras Entre las mejores opciones se encuentra la Licuadora MOULINEX Powermix Plus 700 W, con un descuento del 40% y la posibilidad de pagarla en tres cuotas sin interés. Su precio habitual es de $69.599, pero con la rebaja queda en $41.696,76. Este modelo cuenta con dos litros de capacidad y forma parte del catálogo de la reconocida marca francesa MOULINEX.

Otra de las alternativas que ofrece la pagina online de Coto es la Licuadora MOULINEX Optimix Plus, disponible a $55.929,30. En este caso, los clientes que formen parte de la Comunidad Coto cuentan con un 30% de descuento, así que es una gran opción dentro de la categoría de licuadoras de alta potencia.

También se encuentra en promoción la Licuadora LILIANA Blacklic AL310, fabricada en Argentina, cuyo precio original era de $81.999 pero ahora se ofrece con un 25% de descuento, quedando en $61.499,25. Este producto nacional cuenta con características como una potencia de 600 watts y un vaso de 1,5 litros.

Todas las licuadoras pueden adquirirse desde la plataforma online de Coto, sin necesidad de moverse hasta una sucursal. De todas formas hay que saber que las promociones se aplican por tiempo limitado y están sujetas a disponibilidad de stock, así que conviene realizar la compra lo antes posible. Con estas ofertas, el supermercado acerca productos de calidad a precios más accesibles, justo para disfrutar de bebidas frescas y caseras durante el verano.

Temas oferta

Supermercados