¡Llegó el E-Mood a este supermercado! Mega ofertas en electro y tecnología

Esta cadena de supermercados lanza una batería de ofertas para acceder a electrodomésticos y tecnología a precios inigualables.

La oportunidad para cambiar electrodomésticos con este supermercado.

Carrefour es una de las cadenas de supermercados más populares del país y es altamente reconocida por sus famosos "precios corajudos", que prometían estar por detrás de la inflación. También suelen lanzar temporadas de oferta en determinadas secciones.

En esta ocasión, Carrefour presenta la oportunidad de comprar productos de electro y tecnología por precios inigualables hasta el 3 de noviembre. Se incluye una inmensa variedad de marcas y productos con descuentos, que alcanzan el 50% y cuotas sin interés.

ELECTRO SUPERMERCADO Hasta 40% off y hasta 3 cuotas sin interés con E-mood Carrefour lanzó una nueva temporada de ofertas “Exclusivo Online”, disponible únicamente en su página oficial, con una amplia selección de productos de electrónica y electrodomésticos. Todos los artículos incluidos en la promoción son vendidos y entregados por E-Mood, una tienda especializada en tecnología que se destaca por ofrecer precios competitivos y envíos rápidos.

Entre los productos destacados se encuentran aires acondicionados, smart TVs, celulares, tablets, notebooks, aspiradoras, batidoras, heladeras, lavarropas, planchas, cafeteras, consolas y auriculares, entre otros. Los descuentos alcanzan hasta el 40 %, y además se puede pagar en hasta 3 cuotas sin interés, lo que convierte a esta campaña en una buena oportunidad para adelantar compras de fin de año o renovar equipos del hogar.

carrefour-apertura-2024.webp Hasta 50% off y hasta 12 cuotas sin interés en electro y tecnología En otro apartado del sitio oficial de Carrefour, se presenta una segunda sección de ofertas en electro y tecnología con descuentos aún más altos y opciones de financiación más amplias. En este caso, los productos son vendidos y entregados directamente por las marcas oficiales, lo que garantiza respaldo y garantía de origen.

Entre las opciones disponibles se incluyen heladeras, freidoras de aire, autostéreos, hornos, lavarropas, notebooks, cortadoras de pasto, smart TVs, freezers, hidrolavadoras, parrillas eléctricas, microondas, parlantes, purificadores de agua, aspiradoras, licuadoras, cavas, tablets y secarropas, entre otros. Los descuentos alcanzan hasta el 50 % y se puede financiar en hasta 12 cuotas sin interés, lo que convierte esta promoción en una de las más competitivas del mes dentro del segmento tecnológico.

Temas oferta

Supermercados

Carrefour