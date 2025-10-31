Ofertas de viernes: accedé a promociones exclusivas en este supermercado para ahorrar en tus compras hoy, 31 de octubre de 2025







Aprovechá descuentos imperdibles en alimentos frescos, bebidas, artículos de limpieza y productos de cuidado personal para stockearte sin gastar de más.

Los descuentos están disponibles en la tienda online de la cadena, como en todas las sucursales del país.

Llegó el viernes y con este último día de la semana, la oportunidad de aprovechar descuentos exclusivos, que hacen rendir mejor el presupuesto familiar. En este escenario, una de las cadenas de supermercados más populares del país lanzó ofertas imperdibles, para quienes buscan stockear su alacena y heladera a precios más bajos.

Desde promociones en productos básicos como arroz, fideos y conservas hasta artículos frescos y congelados, los consumidores pueden ahorrar en Supermercados DIA.

supermercados-dia.jpg Descuentos y promociones en DIA Las ofertas de DIA están disponibles tanto en las sucursales del país como en su página web, lo que permite comprar desde la comodidad del hogar. Entre las más destacadas se encuentran:

Aprovechá hasta 50% de descuento en bebidas, como aguas, cervezas , champagne, vinos , jugos y gaseosas . Corona, Levité, Coca Cola , Pepsi, Brahma , Clight, Miller, Stella Artois, Puska, Patagonia, Quilmes , Imperial y Gatorade son algunas de las empresas participantes.

Obtené hasta 70% de ahorro en productos de limpieza como lavandina, jabones para la ropa, detergentes, rollos de cocina, espumas, antigrasas y desinfectantes. Entre las marcas destacan Cif , Poett, Lysoform, Arial, Blem, Ayudín , Downy, Magistral y Comfort.

¡Llegó el 2x1 a DIA! Accedé a promociones exclusivas en alimentos frescos como mantecas, margarinas, quesos untables, congelados, yogur, leches , cremas, fiambres y embutidos. Cagnoli, La Serenísima, ilolay, Tonadita, La Salteña, Milkaut y La Paulina están entre las compañías.

40% de descuento en artículos de perfumería y cuidado personal, pasta de dientes, productos de tratamiento capilar, desodorantes, toallas higiénicas, cremas faciales y corporales de firmas como Pantene, TREsemmé, Sedal, Dove, Colgate, Always y Nivea.

