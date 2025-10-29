En los últimos días del mes, Carrefour vuelve a sorprender a sus clientes con una nueva tanda de descuentos especiales para aliviar el bolsillo y ahorrar en tus compras antes de noviembre.
¡Último día de ofertas! Aprovechá descuentos imperdibles en este supermercado para ahorrar en tus compras de fin de mes
Accedé a promociones exclusivas en alimentos, artículos de tecnología, gaseosas, cervezas y productos de limpieza para stockearte a precios más bajos.
-
¡Llegó el E-Mood a este supermercado! Mega ofertas en electro y tecnología
-
Es momento de renovar tu cocina: estos dos grandes supermercados tienen descuentos en pequeños electrodomésticos
La cadena de supermercados francesa lanzó una serie de promociones que abarcan desde productos de almacén y bebidas hasta artículos de limpieza, perfumería, tecnología y alimentos frescos. En esta oportunidad, la empresa ofrece oportunidades únicas para quienes buscan stockearse a precios mucho más bajos. ¡Descubrílos!
"Ahorro de fin de mes": promociones y ofertas en Carrefour
Las ofertas de fin de mes de Carrefour están disponibles tanto en su página web como en todas las sucursales del país, lo que permite elegir entre la comodidad de comprar desde casa o la experiencia presencial de recorrer las góndolas. Entre las más destacadas se encuentran:
-
¡Semana de Halloween! Encontrá golosinas, postres y decoración temática para festejar este día tenebroso, como caramelos Arcor, confites Sugus y Rocklets, vasos, manteles y guirnaldas de calabazas y fantasmas.
Aprovechá hasta 35% de descuento en seleccionados de lácteos y productos de limpieza, como detergentes, jabones líquidos y suavizantes para la ropa. Entre las marcas se encuentran La Serenísima, Ala, Magistral, Ayudín, Zorro y Ariel.
12 cuotas sin interés o 30% de ahorro en un pago en Smart TV, lavarropas, aires acondicionados y consolas de juegos de compañías como PlayStation, Philco, Philips, Candy y Samsung.
Llevando dos productos iguales, obtené 50% en la segunda unidad en alimentos, galletitas, snacks, postres, cervezas, yerbas, gaseosas y artículos de cuidado personal de firmas como Sedal, Lucchetti, Coca Cola, Pepsi, Chocolinas, 9 de oro, Scheneider, Heineken, Corona, Milkaut, Doritos, Lay's, ilolay y Taragüi.
12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un solo pago en seleccionados de heladeras, torres de sonido y notebooks de HP, Lenovo, Acer, Gafa, LG y JBL. Podés retirar gratis tus compras en más de 675 tiendas Carrefour.
Accedé a un 25% de ahorro en harinas, café, premezclas, pastas secas, aderezos y snacks para llenar tu alacena. Pringles, Morixe, Marolio, Nescafé, Hilaret y Hellman's son algunas de las compañías participantes.
¡Llegó el 3x2 a Carrefour! Aprovechalo en seleccionados de leches, jugos, aguas y cervezas de marcas como BC, Glaciar, Las Tres Niñas, Patagonia, Amstel Lager, Stella Artois y Brahma.
35% de descuento en productos frescos y del sector "Fiambrería". Cagnoli, Paladini, Bocatti y Lario son algunas de las firmas que se suman con sus jamones, embutidos, salames y variedad de quesos, ideales para tu picada del fin de semana.
- Temas
- oferta
- Supermercados
Dejá tu comentario