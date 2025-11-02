Más cambios en el Gabinete: Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El Presidente adelantó que el rol del exintegrante del PRO será "articular" entre gobernadores y legisladores para llevar adelante reformas en el Congreso.

Luego de ser un actor clave para la victoria electoral del domingo pasado, Diego Santilli fue anunciado como nuevo ministro de Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán . El presidente Javier Milei adelantó que sus tareas se centrarán en "articular" las conversaciones entre gobernadores y el Congreso para llevar adelante "las reformas que vienen de cara al futuro".

El exPRO encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert y jugó un papel esencial durante la campaña. Finalmente, terminó quedándose con un triunfo sorprendente en el territorio bonaerense, donde el oficialismo nacional había caído por 14 puntos en las elecciones locales del 7 de septiembre.

Horas después de que se conociera la noticia, Santilli llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con Milei. En un breve diálogo con la prensa, aseguró: " Me sorprendió el llamado del Presidente ". Además, contó que se habían reunido esta semana y no habían hablado de esta posibilidad.

"Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones", destacó luego del encuentro en X.

Gracias Presidente @JMilei por la confianza y por pensar en mí para este desafío. Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer… pic.twitter.com/aIetfeEAtG

A partir de este desempeño electoral, el Presidente anunció que el "Colo" pasará a formar parte de su Gabinete tras la anticipada salida de Lisandro Catalán, quien operaba como mano derecha del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", anunció el mandatario en su cuenta de X. Santilli representa una voz dialoguista, que al igual que Francos en el comienzo de la gestión libertaria, buscará negociar con los mandatarios provinciales.

De esta manera, a partir de su nombramiento, pese a haber encabezado la campaña electoral, Santilli no renovará su banca en Diputados. En su lugar, podrían ingresar Ana Tamango o Rubén Darío Torres, que ocuparon los puestos 18 y 19 respectivamente en la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires. Así, el PRO perderá un lugar en la Cámara baja que quedará en manos de La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1985089736919445826&partner=&hide_thread=false TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:

Bienvenido Colo Santilli.



Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O — Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025

Por su parte, el flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni le dio la bienvenida a Santilli al Poder Ejecutivo y destacó: "Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad", escribió en X.

Además, adelantó que este lunes encabezará la primera reunión de Gabinete en su nuevo cargo con la presencia de Santilli.

Manuel Adorni habló de la salida de Francos y sobre su nuevo rol en el Gabinete

Este sábado, el hasta ahora vocero presidencial se había referido a la salida de su antecesor, a quien calificó como una "persona sensacional" que hizo "un aporte invaluable" en las medidas que fueron la “génesis del Gobierno”, tales como la Ley Bases y explicó: "Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”.

Sobre los principales desafíos de su futura gestión, Adorni destacó: "Hay reformas que para nosotros son fundamentales, que tienen que darse de manera urgente y que la velocidad y crecimiento argentino dependen de esas reformas. Eso corre para mí y para todos los ministros".

Cambios en el Gabinete: cómo quedará compuesto ahora

Las salidas de Francos y Catalán se sumaron a la de Gerardo Werthein (Cancillería), que había presentado su renuncia días antes de las elecciones. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también había anticipado que no seguiría en su cargo aunque por el momento no hubo noticias oficiales sobre su futuro.

Más allá de lo sucedido en las últimas horas, Milei deberá afrontar en su Gabinete durante los próximos meses: tendrá que designar los reemplazantes de Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) - que irán al Congreso - y de Manuel Adorni, quién dejará la Vocería Presidencial para ser el nuevo Jefe de Gabinete.