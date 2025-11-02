Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 2 de noviembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue en mínimos de 15 días.

El dólar blue cerró a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó en el 0,4%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 2 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.445.

Valor del CCL hoy, domingo 2 de noviembre El dólar CCL cotiza a $1.498,04 y la brecha con el dólar oficial es de 3,7%.

Valor del dólar MEP hoy, domingo 2 de noviembre El dólar MEP opera a $1.478,94 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 2 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo 2 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.484,00, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, domingo 2 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.749, según Binance.