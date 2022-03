Economistas de la oposición se preparan para condenar el “plan de Guzmán” en 2024

Hay otra consecuencia con que especulan los opositores. Con la caída del artículo 2, terminaría también el argumento acusatorio del kirchnerismo contra Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y otros funcionarios de la anterior gestión, que basan el señalamiento de la ilegalidad del stand by firmado en 2018 por el hecho que éste no pasó por el Congreso y fue aprobado por decreto. Este es un de los capítulos, no el más grave pero sí políticamente importante, que se incluye en la acusación presentada por el gobierno nacional contra funcionarios de la anterior administración por el otorgamiento del stand by en 2018. Ahora, haber tomado la deuda sin la aprobación de una ley, ya no sería delito, ya que la legislación vigente vinculada a la norma de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 27612, fue aprobada en marzo de 2021, ya con Alberto Fernández en el poder.