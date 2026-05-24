Incendio en un reconocido hotel en Mar del Plata: evacuaron a todos los huéspedes y no hubo heridos + Agregar ámbito en









El fuego se originó en una habitación del segundo piso y fue controlado rápidamente por los bomberos, evitando daños mayores en el edificio.

El incendio se originó en el segundo piso.

Un incendio afectó este domingo una habitación del segundo piso del Hotel Imperio, en Mar del Plata, y obligó a evacuar a todos los huéspedes y empleados. El siniestro generó momentos de tensión, aunque no se registraron heridos y las llamas fueron controladas rápidamente.

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El hecho se conoció tras un llamado al 911 que alertó por la presencia de humo en el edificio ubicado sobre la avenida Colón al 1100. A partir de ese aviso, una dotación de bomberos acudió de inmediato al lugar.

Al arribar, los efectivos realizaron una inspección y detectaron un ahumamiento generalizado en el segundo piso, donde localizaron el foco ígneo en una habitación del ala con vista a la calle Alvear.

Los bomberos apaciguaron el fuego rápidamente Los bomberos llevaron adelante maniobras de extinción y lograron sofocar las llamas rápidamente, lo que permitió contener el fuego en ese sector y evitar que se propagara al resto del hotel.

Las autoridades confirmaron la ausencia total de víctimas, ya que tanto huéspedes como empleados habían evacuado el lugar por sus propios medios antes de la llegada del personal de emergencia.

El episodio generó alarma en la zona, con humo visible y fuego en las ventanas, mientras vecinos y turistas seguían la situación. En paralelo, la Policía colaboró con el operativo y ordenó el tránsito en las inmediaciones.