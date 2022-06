Termina la misión virtual del FMI: confianza local por las metas cumplidas

Una vez que el alto funcionario del Fondo avale los resultados del período enero- marzo, estos serán elevados al board, quién dará el ultimo visto bueno; no sin antes dejar en claro las “recomendaciones” que el gobierno de Alberto Fernández tendrá que ejecutar en el segundo semestre del año para cumplir con lo comprometido para todo 2022. Mientras tanto se le habilitarán desde Washington a la Argentina, los aproximadamente u$s4.100 millones que correspondientes al segundo desembolso del año que el FMI debe ejecutar para pagarse a sí mismo la cuota correspondiente al préstamo otorgado para que el país no caiga en default por no poder cumplir con el stand by firmado por Mauricio Macri en 2018. Se trata de la segunda liquidación del año por ese monto, luego del dinero girado tras la firma del acuerdo el 25 de marzo pasado; con lo que se cumplió con el vencimiento de la última semana de marzo. Ahora, luego de ejecutado el pago de junio, quedan otros dos, cronometrados para la última semana de septiembre y la última de diciembre.