El FMI aprobará un desembolso por u$s1.000 millones para la Argentina la próxima semana

El desembolso se espera luego de la aprobación técnica de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 por u$s20.000 millones. Aún no fue confirmada la fecha exacta que se realizará el giro.

La próxima semana tendrá lugar una reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y “tras la aprobación del Board , podrá realizarse un desembolso de 1.000 millones de dólares estadounidenses” para la Argentina sostuvo Julie Kozak , vocera del organismo en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington. No dio precisiones de fecha, pero se estima que podría ser el miércoles 20 . La funcionaria comenzó sus referencias al país anticipando que iba a ser “breve” y eludió contestar distintas preguntas formuladas por los periodistas.

El país espera este desembolso luego de la aprobación técnica de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 por u$s20.000 millones . El acuerdo técnico necesario para esa aprobación fue anunciado el pasado 15 de abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

Kozack sostuvo que este acuerdo se centró “en políticas para equilibrar adecuadamente la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento para Argentina”. Agregó que “esto está destinado a apoyar un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales de capital”.

La portavoz volvió a resaltar el programa argentino: “ El plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes. El impulso reformista ha ganado fuerza recientemente…Argentina fue recientemente mejorada por una agencia de crédito. Eso ha apoyado la reducción adicional de los spreads que paga Argentina”.

Kozack respaldó a las autoridades argentinas y aseguró que el plan de estabilización económico está dando "resultados importantes".

También remarcó el equilibrio presupuestario que defiende el gobierno al señalar que “las autoridades han demostrado un compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de saldo cero” .

Para el Fondo este ancla fiscal “es algo que consideramos crítico para sustentar la disminución de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica”.

Además, Kozack recordó que “Argentina ha visto una reducción importante en las tasas de pobreza, que ahora están por debajo del 30%, un mínimo en siete años”.

Adelantó que, como es norma en el organismo, “después de la reunión del directorio, se publicarán los documentos habituales, tanto un comunicado de prensa como, por supuesto, el informe del staff que contendrá muchos de los detalles que están buscando”.

De esta forma dejó sin responder interrogantes referidos al impacto en el ánimo de los inversores de las denuncias de enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la estrategia de financiamiento externo del Ministerio de Economía y los recortes en los gastos en educación.

Compromiso

Tanto las autoridades argentinas como los funcionarios del Fondo vienen señalando que el compromiso entre ambas partes “es muy cercano”. En reiteradas oportunidades, el organismo multilateral ponderó las reformas llevadas adelante por la administración de Javier Milei.

Javier Milei Kristalina Georgieva Milei, Caputo y Kristalina Georgieva, en sintonía.

Recientemente, el Gobierno argentino volvió a acudir a Estados Unidos para afrontar compromisos con el FMI. A fines del mes pasado, el Tesoro compró Derechos Especiales de Giro (DEGs) por el equivalente a u$s819 millones al Exchange Stabilization Fund (ESF), dependiente del Tesoro estadounidense, con el objetivo de cumplir con un pago de intereses del programa vigente con el Fondo.

Si bien el FMI mantiene una visión positiva de la economía argentina, el mes pasado recortó su previsión de crecimiento para 2026 a 3,5% (frente a una estimación previa de 4%), en virtud de un menor impulso de la actividad en la segunda mitad del año pasado. Asimismo, revisó la proyección de inflación llevándola a 30,4% para el cierre de 2026.