Irak busca ayuda financiera del FMI tras el cierre del estrecho de Ormuz y el golpe a su economía petrolera + Agregar ámbito en









El gobierno iraquí habría iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para conseguir asistencia económica luego del fuerte impacto que generó la guerra entre Irán, EEUU e Israel sobre sus exportaciones de crudo.

El cierre del estrecho de Ormuz interrumpió buena parte del flujo petrolero regional y encendió las alarmas en Bagdad. Imagen creada con inteligencia artificial

Funcionarios de Irak se pusieron en contacto con altos mandos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar una nueva ayuda financiera, debido a la guerra en Medio Oriente. La economía de Bagdad se ha visto muy afectada desde que el estrecho de Ormuz fue cerrado el pasado 28 de febrero, producto del conflicto entre Irán, EEUU e Israel.

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Según informó Reuters, las conversaciones entre Irak y el FMI se dieron en el mes pasado, en los encuentros primaverales que realiza el organismo junto al Banco Mundial, en Washington. Aunque aún no hay un monto exacto de la posible solicitud iraquí, las conversaciones sobre el monto y la forma en la que se realizarían las transferencias, continúan.

La guerra, iniciada por EEUU e Israel luego de bombardear Teherán, llevó a Irán cerrar de facto el estratégico estrecho de Ormuz. La medida, en búsqueda de disparar el precio del petróleo a nivel mundial y obstruir la circulación de una quinta parte del oro negro del mundo, perjudicó enormemente a los países limítrofes, cuyas economías casi dependen exclusivamente del petróleo.

El estrecho de Ormuz, el gran problema de la economía de Irak Desde el inicio del bloqueo, Irak vio afectadas gran parte de sus exportaciones de crudo, que representan prácticamente la totalidad de los ingresos del Estado, tan es así, que el país posee las quintas mayores reservas de petróleo del planeta. Ni el FMI ni la embajada de Irak realizaron comentarios oficiales sobre las conversaciones, aunque las fuentes citadas por Reuters reconocen que Bagdad atraviesa uno de los momentos económicos más delicados de los últimos años.

El último acuerdo financiero firmado entre Irak y el FMI fue un crédito contingente de u$s3.800 millones que expiró en 2019. De ese total, el país utilizó cerca de u$s1.490 millones, según datos oficiales del organismo internacional.

Actualmente, Bagdad mantiene una deuda cercana a los u$s2.390 millones con el Fondo, incluidos unos u$s891 millones entregados mediante instrumentos de financiación rápida. Mientras la guerra continúa y el estrecho de Ormuz sigue parcialmente bloqueado, el temor en Irak ya no pasa solo por el petróleo, sino también por cómo sostener su economía en medio del conflicto más importante que vive Medio Oriente en décadas.