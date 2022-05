Termina primera misión del FMI y el Gobierno confía en cumplir metas

Según las últimas conversaciones virtuales mantenidas entre las partes, y luego de casi un mes de contactos, los técnicos del FMI que fiscalizaron las cuentas locales no habrían encontrado argumentos para no aprobar los porcentajes y números necesarios y comprometidos; con lo que habría recomendación de tilde verde de parte de Julie Kozack y Luis Cubeddu. La directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el responsable del caso argentino están terminando las reuniones y el período de recolección de datos, para luego derivar toda la información a la oficina del director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn; el encargado de elaborar el paper definitivo de recomendación de aprobación (o no) ante el board. Como los datos del primer trimestre serían positivos, se especula con que el aval llegaría relativamente pronto.