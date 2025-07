Fuego cruzado entre Santa Fe y Mercado Libre: denuncias vinculadas al narco y réplica sobre la voracidad fiscal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/polivares3/status/1940216060256342180&partner=&hide_thread=false Es falso que Santa Fe haya incrementado la carga tributaria a plataformas de venta on line.



Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios.



Este comunicado parece una represalia al reclamo que desde principio… https://t.co/ZaAJV3mSfR — Pablo Olivares (@polivares3) July 2, 2025

En esa línea, Mercado Libre respondió con otro comunicado, rechazando "enfáticamente" las acusaciones y subrayando que "desvían la discusión con afirmaciones infundadas contra Mercado Libre". A su vez, reclamó que colaboran activamente con las autoridades federales, provinciales y municipales para prevenir delitos y garantizar la trazabilidad.

"La adecuación de costos en las plataformas responde exclusivamente a la suba de Ingresos Brutos establecida por la Ley Fiscal 2025 de Santa Fe, que encarece la actividad de miles de emprendedores, pymes y comercios locales", manifestaron desde la empresa de Galperín. "Difamar no reduce Ingresos Brutos", cerró el comunicado de Mercado Libre.

Voracidad fiscal: IIBB es el segundo impuesto más problemático

Si bien el impuesto más cuestionado es el IVA, que recae sobre todas las transacciones, el segundo más problemático es Ingresos Brutos (IIBB) que cobran los gobiernos provinciales.

"La estructura impositiva argentina es percibida como una barrera, no solo por la sociedad en general, sino en particular por los comerciantes y los emprendedores. No solo se percibe una carga impositiva alta, sino la idea de que gestionar el pago de impuestos es también muy costoso para quienes venden productos y servicios", destaca un informe de Taquion.

En ese sentido, el 52% de los argentinos consideran injusto que IIBB se cobre solo por factura, sin importar si el negocio tiene ganancias o no. Entre los argumentos, se destaca que se considera un impuesto distorsivo porque encarece productos y servicios (40%), y desalienta las ventas (33%). Aunque un 27% lo encuentra razonable para quienes facturan mucho y otro 15% lo considera necesario para financiar servicios públicos esenciales.

Este impuesto, según el 58% de los encuestados, se traslada directamente a precios, aunque un 22% afirma que se traslada una parte y la otra es absorbida por el comercio y un 15% no tiene opinión formada. Solo un 5% cree que no se traslada a los precios finales.

Sobre cómo afecta a la actividad, "los vendedores afirman que se reduce su ganancia por cada venta, los obliga a subir precios y les genera mayor burocracia" y el 71% de los encuestados consideran que "las alícuotas son demasiado altas".

Uno de cada dos encuestados cree que impacta negativamente en la economía de las provincias, afectando la competitividad y encareciendo los precios.