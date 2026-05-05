Provincias bajo presión: ya perdieron $1,3 billones de coparticipación en lo que va de 2026

Los recursos tributarios superaron los $68 billones en el primer cuatrimestre, aunque apenas el 32% del total fue coparticipado a las provincias. Medidas a precios constantes, las transferencias automáticas registraron una caída real anual del 5,6% en lo que va del año.

La caída en de la recaudación tributaria hilvanó su noveno retroceso mensual en términos reales (valores ajustados por inflación) durante el primer cuatrimestre de 2026 . En efecto, las provincias ya perdieron casi $1,3 billones al mes de abril, pese a que el descenso se moderó con respecto al primer bimestre.

A abril pasado, los recursos tributarios superaron los $68 billones, aunque solo el 32% del total fue coparticipado por las provincias, tras casi totalizar los $21,8 billones . En términos reales, la contracción del total de los recursos coparticipados alcanzó el -5,6%.

En ese sentido, el diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel , compartió en redes sociales las cifras para los primeros cuatro meses del año. A su vez, señaló que una de las principales causas de esta baja de recaudación "es el impacto en la baja de la actividad económica (IVA local)" y en "la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto (IVA Aduana)" .

En términos nominales , contra el primer cuatrimestre de 2025 el total de recursos pasó de casi $55 billones a los más de $68 billones.

Coparticipación: las provincias perdieron -$1,3 billones en los primeros cuatro meses del 2026. El total de los recursos tributarios alcanzó los $68 billones. Solo el 32% fue coparticipado a las provincias, totalizando $21,8 billones. pic.twitter.com/De8sPC7z5E

En el desglose, en la administración del Tesoro Nacional se pasó de $21,4 billones a $25,8 billones, las contribuciones de seguridad social de $14,1 billones a $18 billones, las transferencias a provincias de $17,4 billones a $21,7 billones y los no presupuestarios de $1,8 billones a $2,5 billones.

Las transferencias automáticas cayeron un 3,6% en abril

En tanto, de acuerdo a datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 3,6% real en abril.

"La caída de la coparticipación neta en abril se debería a la disminución real interanual del 2,4% de la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA también mostró una variación negativa, del 3,3%", señala el informe. En conjunto, la recaudación de IVA y ganancias habría registrado una baja real interanual del 2,9%.

Asimismo, el presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, expresó en X que la recaudación tributaria nacional total que queda en manos del Gobierno "habría descendido un 7,1% real interanual durante el primer cuatrimestre de 2026" ($3,7 billones de abril 2026).