La caída en de la recaudación tributaria hilvanó su noveno retroceso mensual en términos reales (valores ajustados por inflación) durante el primer cuatrimestre de 2026. En efecto, las provincias ya perdieron casi $1,3 billones al mes de abril, pese a que el descenso se moderó con respecto al primer bimestre.
Provincias bajo presión: ya perdieron $1,3 billones de coparticipación en lo que va de 2026
Los recursos tributarios superaron los $68 billones en el primer cuatrimestre, aunque apenas el 32% del total fue coparticipado a las provincias. Medidas a precios constantes, las transferencias automáticas registraron una caída real anual del 5,6% en lo que va del año.
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A abril pasado, los recursos tributarios superaron los $68 billones, aunque solo el 32% del total fue coparticipado por las provincias, tras casi totalizar los $21,8 billones. En términos reales, la contracción del total de los recursos coparticipados alcanzó el -5,6%.
En ese sentido, el diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel, compartió en redes sociales las cifras para los primeros cuatro meses del año. A su vez, señaló que una de las principales causas de esta baja de recaudación "es el impacto en la baja de la actividad económica (IVA local)" y en "la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto (IVA Aduana)".
En términos nominales, contra el primer cuatrimestre de 2025 el total de recursos pasó de casi $55 billones a los más de $68 billones.
En el desglose, en la administración del Tesoro Nacional se pasó de $21,4 billones a $25,8 billones, las contribuciones de seguridad social de $14,1 billones a $18 billones, las transferencias a provincias de $17,4 billones a $21,7 billones y los no presupuestarios de $1,8 billones a $2,5 billones.
Las transferencias automáticas cayeron un 3,6% en abril
En tanto, de acuerdo a datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 3,6% real en abril.
"La caída de la coparticipación neta en abril se debería a la disminución real interanual del 2,4% de la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA también mostró una variación negativa, del 3,3%", señala el informe. En conjunto, la recaudación de IVA y ganancias habría registrado una baja real interanual del 2,9%.
Asimismo, el presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, expresó en X que la recaudación tributaria nacional total que queda en manos del Gobierno "habría descendido un 7,1% real interanual durante el primer cuatrimestre de 2026" ($3,7 billones de abril 2026).
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