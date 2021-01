Lo que se dice en las mesas

Por delante un inimaginable verano atípico para los usos y costumbres de las últimas décadas. Sin las tradicionales y farandulescas fiestas de fin de año en la vecina Punta y sin los clásicos eventos de la temporada, las reuniones, casi secretas, se esparcen a lo largo del territorio, según las posibilidades de traslado. A horas del inicio del “toque de queda” nocturno en el país, los inversores decantan aún los increíbles y bochornosos acontecimientos ocurridos en el mismísimo Capitolio de EE.UU. que, sin duda, superó incluso el ingenio de los guionistas de “House of Cards”. Como comentaba un conocido financista, que develó en un Zoom internacional cómo venía invirtiendo en su cava desde la trepada del “blue” y en la última parte de 2020 intensificó las compras de whisky importado (¿inside information desde el BCRA?), los mercados prestaron más atención a la “ola azul” que al asalto al Capitolio (así Wall Street pareció ignorar el escándalo marcando nuevos máximos históricos). Es que se descuentan nuevas medidas de estímulo ahora que los demócratas controlarán ambas cámaras legislativas, además de la presidencia. Sin embargo, otro colega lo alertó que si bien la ola azul garantiza un mayor gasto, no habrá ninguna explosión porque hay anticuerpos como la regla Byrd que limitará el alcance de las medidas presupuestarias y así el plan BBB (Build Back Better) de Biden no fracasará sino que quedará a mitad de camino, priorizando por ejemplo la infraestructura y postergando otros gastos como educación, etc. porque no representaría aumentos permanentes en el gasto, una vez que se construye un puente, el gasto se detiene. Además el gasto en infraestructura, en cualquier caso, podría atraer el apoyo de los republicanos, especialmente de los senadores nerviosos por sus posibilidades en las elecciones intermedias de 2022. Cualquier semejanza con la realidad política criolla es pura casualidad, diría el personaje de Francis Underwood. En Hollywood ya buscan al representante del “mortero man”, más conocido como el “gordo mortero”, para la futura saga de Netflix.