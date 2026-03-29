Prepagas aumentan hasta 2,9% en abril: cuánto subirán las cuotas y qué empresas ya lo confirmaron + Seguir en









Las principales compañías del sector ajustan sus aranceles en línea con la inflación. El incremento impactará también en copagos y profundiza la presión sobre el bolsillo.

Los aumentos continúan para los afiliados. Depositphotos

Las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a notificar a sus afiliados sobre los aumentos que se aplicarán en abril, en un contexto de ajustes mensuales que continúan en línea con la inflación. Las subas, que alcanzan hasta el 2,9%, volverán a impactar en las cuotas y representan un nuevo desafío para las familias que buscan sostener la cobertura privada de salud.

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El esquema se enmarca en la libertad de precios vigente para el sector, que permite a cada compañía definir sus aranceles en función de la evolución de sus costos. En los últimos meses, los incrementos se alinearon con los datos del INDEC, consolidando una dinámica de actualizaciones frecuentes que trasladan de forma casi directa la inflación a las cuotas.

Para abril, las principales prestadoras ya confirmaron los nuevos valores. Entre ellas se encuentran OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor Salud y Avalian, con aumentos que en la mayoría de los casos coinciden con el último índice de inflación mensual, que también fue del 2,9%.

El ajuste no solo alcanza al valor del plan, sino que en algunos casos también se traslada a copagos, consultas y órdenes médicas, según la estructura de cada empresa. Desde el sector explican que estas subas responden al encarecimiento de insumos médicos —muchos de ellos importados—, a la actualización de honorarios profesionales y al aumento de los costos operativos de clínicas y centros de diagnóstico.

En términos interanuales, las cuotas acumulan un incremento promedio del 28,7%, lo que refleja una presión sostenida sobre el sistema de salud privado. Frente a este escenario, cada vez más afiliados buscan alternativas para reducir gastos sin resignar cobertura: seis de cada diez usuarios compararon precios o evaluaron planes más económicos en el último trimestre.

Salud prepagas (2).jpg El ajuste no solo alcanza al valor del plan, sino que en algunos casos también se traslada a copagos, consultas y órdenes médicas Pexels Aun así, el paso hacia el sistema público o a obras sociales sindicales sigue siendo una opción marginal. Para la mayoría de los usuarios, conservar el acceso a sus médicos y a la red de prestadores sigue siendo una prioridad, incluso en un contexto de subas constantes. Desde julio del año pasado, las prepagas están obligadas a informar mensualmente sus cuadros tarifarios a la Superintendencia de Servicios de Salud. Si bien la medida apunta a brindar mayor transparencia y previsibilidad, en la práctica el margen de maniobra para los afiliados continúa siendo limitado ante aumentos que se repiten mes a mes. Una por una, cuánto cobra cada prepaga en abril Entre los incrementos confirmados para abril se destacan: Hospital Italiano (2,7%), OSDE (2,9%), Galeno (2,9%), Swiss Medical (2,9%), Omint (2,9%), Avalian (2,9%), Hospital Alemán (2,9%) y Sancor Salud (2,9%).

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