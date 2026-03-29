La actividad económica cayó 2,9% anual en febrero y se frenó la recuperación por la debilidad de la industria y el consumo

La economía volvió a caer en febrero, frenó la mejora de enero y expuso un escenario dispar, con la industria y el consumo aún debilitados frente al impulso de los sectores exportadores.

La industria sigue siendo uno de los rubros más afectados.

La actividad económica registró una nueva caída en febrero y dejó en evidencia la fragilidad de la recuperación que se había insinuado a comienzos de año. Tras un enero con señales positivas, el nivel de actividad volvió a terreno negativo, afectado principalmente por el desempeño de la industria y el consumo interno.

De acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA) de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, la economía se contrajo 2,9% interanual durante el segundo mes de 2026. En términos desestacionalizados, el indicador también mostró una baja del 0,5% respecto de enero, lo que marca un freno en la tendencia de corto plazo. En el acumulado del primer bimestre, la actividad exhibe una caída de 1,9%.

El dato contrasta con el desempeño de enero, cuando el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC había mostrado una suba de 1,9% interanual y de 0,4% frente a diciembre en la medición desestacionalizada. Ese resultado había sido celebrado por el Gobierno como una señal de consolidación del rumbo económico.

Incluso, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en aquel momento que la actividad había alcanzado un “máximo histórico”, en línea con la expectativa oficial de crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno para todo 2026. Sin embargo, el retroceso de febrero introduce dudas sobre la capacidad de sostener ese objetivo en el corto plazo.

El análisis sectorial muestra un escenario heterogéneo, con fuertes contrastes entre los distintos rubros de la economía. La industria manufacturera volvió a ser uno de los sectores más afectados, con una caída interanual del 7,9%, impulsada por la baja en maquinaria y equipos, así como en la producción de alimentos, particularmente en la molienda de aceites.

El comercio también reflejó la debilidad del consumo, con una contracción del 6,9% interanual tanto en el segmento mayorista como minorista. A esto se sumó una caída del 5,6% en el sector de Electricidad, Gas y Agua, vinculada a un menor nivel de demanda tanto de hogares como de actividades productivas.

En contraste, los sectores asociados a la exportación de recursos naturales continúan mostrando dinamismo. La actividad de Minas y Canteras creció 12,6% interanual, impulsada principalmente por la producción en Vaca Muerta, que mantiene niveles récord. Sin embargo, el informe advierte que los yacimientos convencionales registran caídas, lo que modera el resultado global.

El agro también mostró números positivos, con un crecimiento del 6,7% interanual. Este desempeño estuvo explicado por un fuerte avance de la producción agrícola, que subió 13%, aunque parcialmente compensado por una caída del 7,1% en la actividad ganadera.

Captura de pantalla 2026-03-29 121317 Variación sector por sector de la actividad económica

Por su parte, la intermediación financiera se mantuvo en terreno positivo, con una suba del 8,8%, mientras que otros sectores presentaron variaciones más moderadas. La construcción creció apenas 0,7%, al igual que el rubro de transporte, almacenamiento y comunicaciones, mientras que la administración pública y defensa registró una leve caída del 0,6%.

El informe refleja una economía que avanza a distintas velocidades. Mientras los sectores exportadores y financieros muestran signos de fortaleza, la industria y el consumo interno siguen sin consolidar una recuperación sostenida.

En este contexto, el dato de febrero deja un punto de partida más débil para el resto del trimestre y plantea un desafío adicional para alcanzar la meta oficial de crecimiento del 5% en 2026, en un escenario donde los motores tradicionales de la economía aún no logran acompañar el impulso de los sectores más dinámicos.