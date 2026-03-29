Irán denunció que EEUU prepara una ofensiva terrestre y amenazó con "quemar" a sus soldados

El presidente del Parlamento iraní aseguró que Washington impulsa negociaciones en público mientras alista una intervención militar. También advirtió sobre una “gran guerra global” en su fase más delicada.

"Nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses sobre el terreno para quemarlos y castigar de una vez por todas", la amenaza de Irán.

El presidente del Parlamento de Irán , Mohammad Bagher Qalibaf , advirtió este domingo que Estados Unidos planifica una ofensiva terrestre en su país mientras sostiene gestiones diplomáticas para frenar las hostilidades en Medio Oriente. En ese marco, amenazó con "quemarlos y castigar".

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"El enemigo está promoviendo mensajes de negociación y diálogo en público , mientras que en privado se está preparando para una operación terrestre ", afirmó el legislador en declaraciones difundidas por la agencia oficial IRNA.

El titular parlamentario lanzó además una amenaza directa ante un posible despliegue de infantería en la región. "Nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses sobre el terreno para quemarlos y castigar de una vez por todas a sus aliados en la región ", sentenció ante la prensa.

Las declaraciones de Qalibaf se producen en medio de la guerra que comenzó el 28 de febrero con una serie de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán , en los que fue asesinado el líder supremo Ali Jamenei , y que luego extendió el conflicto a varios países de Medio Oriente.

La crisis mantiene además bajo amenaza el estrecho de Ormuz , la ruta por la que circula cerca del 20% del crudo y del gas natural licuado global , un punto clave para los mercados energéticos y la estabilidad económica internacional.

Qalibaf pidió cohesión interna frente a lo que definió como una “gran guerra global”. Según sostuvo, el enfrentamiento con las potencias occidentales y sus aliados atraviesa su fase más delicada desde la expansión de la violencia en la región.

Irán advierte que cualquier operación terrestre "acabaría en una humillante captura”

Por su parte, el centro Jatam al Anbiya, máximo órgano de planificación y mando operativo conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, aseguró que cualquier eventual operación terrestre de Estados Unidos “acabaría en una humillante captura” de sus soldados.

En la misma línea, prometió convertir a las tropas estadounidenses en “alimento para los peces del Golfo”, en una nueva señal del endurecimiento del discurso oficial iraní.

Además, desde ese organismo calificaron a Donald Trump como “una marioneta” del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien responsabilizaron por profundizar la inestabilidad del sistema internacional.