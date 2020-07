Campos: "Entendemos que la presión tributaria hoy no puede bajar"

Jaime Campos: Yo noto en mucha más gente que antes que “nos ha caído la ficha” en reconocer en largas décadas que a los argentinos nos ha ido muy, pero muy mal. Es un país que en lo económico venimos mal con una trayectoria de ups and downs. Creo, ojalá no me equivoque y termine siendo una expresión de deseos, tengo la sensación – y lo hablamos mucho con los sindicalistas – que este análisis está entrando en todos nosotros. Nos damos cuenta que tenemos que hacer algo diferente porque nos viene yendo muy, pero muy mal en los últimos años y esto, por supuesto, se ha agravado ahora con la pandemia.

P.: ¿Qué tipo de consensos se necesita?

J.C.: Consensos de naturaleza básicos. Natalio Botana suele decir que a la Argentina le está faltando una constitución económica, tiene una constitución política que funciona pero donde realmente no andamos nada bien es en lo económico.

P.: ¿En qué consiste una constitución económica?

J.C.: En tener una moneda, en tener claro el rol del Estado, el peso del Estado en la sociedad y cómo se financia. Tampoco está claro, y no hay un consenso absoluto en el rol central de la empresa privada en el desarrollo. Este es un punto muy importante que ayer nos pusimos de acuerdo. Creemos absolutamente que el crecimiento, la innovación, las exportaciones, el pago de impuestos, etcétera, todo lo hace el sector privado. Hay que generar condiciones para que el sector privado tenga una gran movilización. Hay que dar muchas seguridades en las reglas de juego.

El Estado tiene un rol, pero es un rol regulatorio, de hacer cumplir las normas básicas de un Estado moderno.

P.: Muchas veces antes empresarios y sindicatos se pusieron de acuerdo en estos principios, pero ¿por qué no se avanza? ¿Por qué esta vez va a ser distinto?

J.C.: Tengo la sensación que en esta oportunidad, a diferencia de la 2001 cuando la crisis fue muy fuerte pero luego nos recuperamos muy rápidamente, no hay salidas fáciles, tampoco le fue bien al gobierno de Mauricio Macri, no la ha ido bien a los distintos gobiernos, con lo cual se concluye que nuestra realidad es complicada. Esto nos lleva a pensar que tenemos que actuar con gran modestia en los diagnósticos y sobre todo en las propuestas.

P.: ¿Usted dice que nadie puede sentirse dueño absoluto de la solución?

J.C.: Claro, nadie puede decir hay que hacer esto, que la verdad es esta. Uno lo que puede pensar es la orientación básica. Mensajes claros como por ejemplo: nosotros como sociedad vamos a apostar al desarrollo económico y social sobre la base de que la empresa privada es el actor central del crecimiento, de las exportaciones, de la innovación, etcétera. Por supuesto acompañado de un Estado moderno que cumpla con todas las funciones que le corresponden.

P.: ¿El sindicalismo comparte esta visión? Porque hay sindicatos que se están adecuando a esta nueva realidad en tanto otros, como el caso de Camioneros, que parecería que tienen otra visión…

J.C.: Nosotros rechazamos totalmente los métodos utilizados por el gremio de (Hugo) Moyano en el conflicto con Mercado Libre. Son métodos que no se pueden utilizar en un régimen democrático y republicano. Existen ámbitos para discutir las diferencias.

Los sindicalistas con los que nosotros hemos conversado son muy conscientes de las dificultades, las viven de manera directa y veo mucha responsabilidad. Tienen esta sensación de: tenemos que buscar formas y ponernos de acuerdo en ciertos consensos fundamentales. No en medidas específicas ni en planes de gobierno, porque no corresponde al sector de la sociedad civil, sí al Gobierno. Si podemos construir consensos que si son realmente amplios pueden ayudar luego a la implementación de políticas.

P.: ¿En qué estadio están?

J.C.: De las charlas informales que hemos tenido en los últimos años pasamos a conversaciones más formales, institucionales. Ahora pasamos a conformar grupos de trabajo para elaborar un poco más estos consensos.

P.: ¿Cómo se constituyen estos grupos de trabajo?

J.C.: Con miembros de ambos lados, con la CGT (Confederación General del Trabajo) y AEA (Asociación Empresaria Argentina). Por nuestro lado va a ser una mezcla de empresarios y técnicos que nos ayuden en temas específicos. Los temas abordados fueron:

El papel clave de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el proceso de desarrollo y particularmente para la salida de esta crisis

Políticas específicas para promover el empleo registrado.

Políticas públicas destinadas a movilizar la capacidad productiva y las exportaciones de bienes y servicios.

La inserción inteligente de la Argentina en el mundo. Específicamente, se aspira a un resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos. No queremos un default.

La necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales.

Educación Técnica y formación Técnico-Profesional, es muy importante para la gente, sobre todo de menores recursos.

La idea es bajar a un nivel operativo estos temas. No es la intención, por ejemplo, venir con un librito y decir Usted tiene que hacer esto para exportar más, sino que quede claro que nuestra propuesta es que la Argentina necesita exportar bienes y servicios porque si no lo logramos, no hay crecimiento posible, como demuestra la historia de recurrentes estrangulamientos externos por la falta de dólares.

P.: ¿Qué hay que hacer con los impuestos?

J.C.: Nosotros, los empresarios de AEA, representamos buena parte del sector formal. Es obvio que el peso de los impuestos, la presión tributaria sobre las empresas y sobre los trabajadores (impuesto a las Ganancias) en este contexto no se puede bajar. Pero sería muy bueno si hubiera consenso en la sociedad en cuanto a que la tendencia - con la gradualidad y la responsabilidad que corresponden- sea que a medida que se normalice la situación económica vayamos hacia un sendero de reducción. Tanto los empresario como los sindicalistas comprendemos la situación, que el Gobierno necesita los recursos para hacer frente a la pandemia – el propio Gobierno está diciendo que la situación va a ser crítica -, pero la orientación es importante.

El Gobierno nos puede decir que, obviamente, este año no vamos a hacer nada y el que viene va a ser muy difícil, pero desde ya nos puede decir que la orientación es hacia una reducción de la presión tributaria sobre las empresas formales, sobre los exportadores. Ese ya sería un mensaje muy importante y si esto tiene un consenso fuerte de todos los sectores de la sociedad y se plasma en un consenso político, se trataría de una señal muy fuerte.

P.: El Gobierno ya anunció que está trabajando en una reforma tributaria con el objetivo de reducir y simplificar los impuestos. Es más, el presidente dijo que su aspiración es que queden unos tres a cuatro impuestos…

J.C.: No podríamos estar más de acuerdo con el presidente porque hoy tenemos una maraña de impuestos de las distintas jurisdicciones que se superponen.

P.: El presidente en la exposición que dio en el Consejo de las Américas señaló que era importante el trabajo en conjunto entre el Estado, los empresarios y los sindicalistas. ¿Van a invitar a miembros del Gobierno?

J.C.: Hay que ser muy respetuoso de los niveles. Nosotros, los empresarios y los sindicalistas, lo que podemos hacer es trabajar en estos consensos. Y por supuesto estas ideas las vamos a compartir con el Poder Ejecutivo, con el Congreso. No es nuestra intención es ir con un librito para decirle al Gobierno lo que tiene que hacer, no corresponde.

P.: ¿Pero no sería más productivo si se sumara el Estado a estas mesas de consenso?

J.C.: Yo no lo descarto. No sé bien cómo se va a terminar de organizar esta idea del Consejo Económico y Social.

P.: ¿Tuvieron contactos por el gobierno por este tema?

J.C.: Formales, no. Sé que ha habido algunas charlas con otros sectores empresarios. Pero para nosotros en esta etapa, insisto, es muy importante la generación de consensos básicos. Si logramos que un sector importante de la sociedad y también el Gobierno acuerden que la Argentina en los próximos años irá en esta dirección. Pero esta dirección tiene que estar claramente definida.

P.: ¿Esos consensos tienen que ser avalados también por la oposición y de la política en general?

J.C.: Por supuesto hay que hablar. Hemos tenido algunos encuentros con representantes de la oposición.

P.: ¿Qué probabilidad asigna a que se puedan logar estos consensos?

J.C.: Estoy notando entre los empresarios de AEA y muy especialmente entre los sindicalistas del consejo directivo de la CGT, una responsabilidad y una disposición a hablar y profundizar los temas. Tenemos que encarar estos temas porque se nos va la vida.