Guzmán descartó que la crisis actual repita a la de los '80

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán , diferenció la situación económica actual de la que se vivió en la década de los 80, destacó el rol de Estados Unidos y la Reserva Federal en las crisis que atravesaron los países de Latinoamérica en ese período. Además recordó las primeras instancias de la negociación con el FMI.

En una entrevista con el Institute for New Economic Thinking, un think tank de Nueva York, el exministro señaló "similitudes y diferencias" entre lo que ocurre ahora y lo que pasó a partir de 1980. "En ambos casos, los problemas fueron precedidos por un período de crecimiento de la liquidez global que luego se revirtió abruptamente", comentó en referencia al escenario actual de aumento de tasas de interés para contraer la inflación.