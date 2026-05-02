Plazo fijo en 2026: ¿cuánto rinde invertir $500.000?

Con tasas por debajo del 20% anual, esta herramienta sigue generando rendimientos mensuales acotados, pero previsibles.

La diferencia entre establecer un plazo fijo en sucursal o por home banking demuestra que pequeños cambios en la tasa modifican la ganancia final.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas para invertir pesos por ahorristas argentinos, aunque en 2026 presenta rendimientos más moderados que en años anteriores. La baja de tasas registrada durante abril llevó a que la mayoría de los bancos ofrezcan rendimientos por debajo del 20% anual , con diferencias según la entidad y el canal de constitución.

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En este escenario, calcular cuánto rinde una inversión nos permite entender el impacto real en el bolsillo. Para un capital de $500.000 a 30 días , la ganancia depende directamente de la tasa aplicada, que puede variar entre depósitos realizados en sucursal o a través de home banking.

Tomando como referencia tasas actuales del sistema, con una TNA en torno al 18% al 18,5% tras los últimos recortes, el rendimiento de un plazo fijo a 30 días queda de la siguiente manera:

Si la inversión se realiza en sucursal, con una TNA del 18,00% , la ganancia estimada es de $7.397,26. Esto implica que, al vencimiento, el ahorrista recibe aproximadamente $507.397,26 .

En cambio, si el plazo fijo se constituye por home banking, donde la tasa es levemente superior (18,50%), el rendimiento mejora levemente:

Ganancia: $7.602,74

Total al vencimiento: $507.602,74

La diferencia entre ambos canales es de $205,48 en 30 días, sin modificar el monto invertido ni el plazo.

Este fenómeno responde a una tendencia que se estableció con fuerza en el sistema financiero: los bancos ofrecen mejores tasas en canales digitales para reducir costos operativos y fomentar el uso de plataformas online. A nivel general, las tasas actuales se ubican en torno al 19% promedio para depósitos a 30 días.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Conocimientos fundamentales antes de invertir

Antes de realizar un plazo fijo, hay varios aspectos que determinan si la inversión es conveniente o no.

El primero es entender que la tasa es anual (TNA), pero el rendimiento se calcula proporcionalmente al plazo elegido. En un depósito a 30 días, el interés equivale aproximadamente a un doceavo de la tasa anual.

El segundo punto clave es que las tasas ya no están reguladas por el Banco Central. Desde la eliminación de la tasa mínima obligatoria, cada banco define libremente el rendimiento que ofrece, lo que genera diferencias importantes entre entidades. Esto obliga a comparar opciones antes de invertir, ya que un mismo monto puede generar resultados distintos según el banco elegido.

Otro factor relevante es la inflación. Aunque el plazo fijo ofrece una ganancia nominal, su rentabilidad real depende de si logra superar la suba de precios. En abril de 2026, con tasas cercanas al 18%-19%, el rendimiento mensual ronda el 3%, en línea con la inflación estimada.

También es importante considerar la liquidez. El dinero queda inmovilizado durante el plazo acordado (mínimo 30 días), lo que implica que no puede retirarse sin penalización.

Por último, el canal de inversión se vuelve un detalle fundamental. Como se observa en el ejemplo, elegir la modalidad virtual en lugar de sucursal genera una diferencia en la ganancia, incluso dentro del mismo banco.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

La diferencia entre una TNA del 18% y del 18,5% puede parecer insignificante, pero tiene efectos acumulativos. En el caso de $500.000, si el capital se reinvierte mes a mes, la diferencia anual puede superar los $2.400 sin necesidad de aumentar la inversión inicial.

En montos mayores, el impacto es aún más significativo. Por ejemplo, con $1.000.000, una tasa cercana al 19% genera más de $15.000 mensuales de interés, lo que muestra cómo escala la rentabilidad según el capital.