Transferencias automáticas a provincias: cayeron por cuarto mes al hilo y en abril la merma fue de hasta 3,3% + Seguir en









En abril, las transferencias ascendieron a $5,5 billones, una suba nominal del 28% pero una caída real de hasta el 3,3% al descontar la inflación.

En april las transferencias automáticas a provincias cayeron en términos reales. Tiempo Fueguino

En abril, Nación envió a las provincias más CABA $5.584.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $4.362.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 28%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduce en una baja real de entre 3,2%, y 3,3%, según mediciones privadas.

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Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 3,6% real, agregó IARAF que agregó que, según la información suministrada por la Dirección nacional de asuntos provinciales, en adelante DNAP, "la caída de la coparticipación neta en abril se debería a la disminución real interanual del 2,4% de la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA también mostró una variación negativa, del 3,3%".

En conjunto, la recaudación de IVA e impuesto a las ganancias (IIGG) habría registrado una baja real interanual del 2,9%. No obstante, la caída de la recaudación de impuestos internos de 20% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 3,7%, ampliaron.

El primer cuatrimestre cierra con una baja del -5,7% real acumulado image Nación envió a las provincias más CABA $5.584.000 millones en concepto de coparticipación.

Con este resultado, el primer cuatrimestre del año cerró con transferencias automáticas a provincias y CABA por $21,9 billones, cayendo 5,7% respecto a igual período del 2025, ampliaron desde Politikon Chaco. En ese informe también analizaron que las coparticipaciones también quedan por debajo de igual período del 2023 (-12,8%), 2022 (-14,1%) y 2021 (-11,4%), y solo por encima de 2024 (+7,7%).

En este marco, la Coparticipación Federal cae 7,3%; Leyes Especiales +11,3% y Compensación del Consenso Fiscal +15,3%; por ende, estos dos últimos componentes contuvieron parcialmente la importante baja en la coparticipación, dijeron desde el mismo análisis donde también indicaron que esta caída acumulada, medido a precios actuales, equivale a una pérdida de $1.394.527 millones ($ 1,39 billones) para el conjunto de provincias y CABA en los primeros cuatro meses del año.

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