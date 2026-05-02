Telekino: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 3 de mayo + Seguir en









Conocé qué números salieron en la última edición del Telekino con un pozo de más de $650 millones.

Se realiza un nuevo sorteo del Telekino. Telekino

El Telekino es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos, cuyos sorteos son todos los domingos pasadas las 17 horas. En esta ocasión se realizará el sorteo 2426. También se sorteó la Quiniela y se sorteará el Quini 6 y el Brinco

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Telekino: de cuánto es el próximo pozo El próximo sorteo del Telekino será el domingo 3 de mayo a las 17 horas y tiene un pozo aproximado de más de $650 millones para los 15 aciertos.

y tiene un pozo aproximado de más de Además, quién acierte todos los números se lleva un viaje a Río de Janeiro para 2 personas y un auto 0km y una casa estilo americana. Resultados del Telekino del domingo 26 de abril A continuación, los resultados del sorteo 2425 del Telekino:

Tradicional: 15 - 14 - 21 - 06 - 24 - 16 - 05 - 19 - 01 - 20 - 12 - 17 - 09 - 08 - 13

ganador con 15 aciertos: Vacante

22 ganadores con 14 aciertos: $525.651 cada uno

612 ganadores con 13 aciertos: $57.037 cada uno

7.442 ganadores con 12 aciertos: $16.086 cada uno

Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15 ¿Cómo jugar al Telekino? Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25). Luego, de un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si alguien tiene las 15 coincidencias es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 y hasta 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

Dónde ver el sorteo del Telekino Los sorteos se transmiten en vivo todos los domingos a las 13 por Canal Nueve para todo el país.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega? Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino. El rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante. Resultados del Rekino del 21 de diciembre Mientras que la modalidad Rekino, los números ganadores fueron: 02 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 Hubo 24 ganadores con 14 aciertos que se llevaron $116.464.

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