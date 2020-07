Acreedores presentaron oferta y esperan guiño para volver a negociar

Hay algo que ya se sabe tanto desde Buenos Aires como desde las sedes operativas de los acreedores, luego de haberse conocido el comunicado de ayer. Primero: la oferta de Martín Guzmán vigente ante la Security and Exchange Commission (SEC) no será aceptada. Segundo, el haberse firmado un comunicado conjunto entre el grupo Ad Hoc y el Exchange Bondholders era esperado. Sólo confirma lo que se sospechaba desde el inicio de la nueva ronda de discusiones: que la alianza entre los abogados Dennis Hraritzkty, que representa a los bonistas con deuda emitida en los canjes de 2005 y 2010; y Jenifer O’Neil, que habla en nombre de los poderosos de BlackRock, Fidelity, Ashmore y Authonomy, no pudo ser rota, y que permanecerá irreductible hasta el final. Lo que sí sorprendió es que parte del Comité de Acreedores haya roto con el grupo de acreedores friendly liderados por Fintech de David Martínez (que sigue apoyando la oferta de Guzmán); y que haya habido una mudanza de este grupo hacia las filas de los fondos de inversión más conflictivos. Desde los privados hablan ahora que la alianza de los tres grupos representan a casi el 40% de los tenedores de deuda a negociar y que, en consecuencia, sería utópico pensar en una negociación exitosa sin aceptar discutir la propuesta presentada ayer. Desde el Palacio de Hacienda se hacen otros números, y se habla que en realidad los tres grupos actualmente acumulan no más del 30%; y que hay muchas posibilidades de superar, aunque sea escuetamente, el 50% de aceptación para comienzos de agosto. Estas bandas se medirán en las próximas dos semanas. Y quien crea que tenga razón será el que de el primer paso.