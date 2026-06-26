Hasta cuándo pueden pagar las empresas el medio aguinaldo de junio 2026

Según la Ley 23.041, el monto se liquida en dos cuotas anuales y equivale al 50% del mayor sueldo percibido durante el semestre correspondiente.

La normativa fija como fecha límite el 30 de junio con margen de tolerancia de cuatro días hábiles.

Durante junio, los trabajadores en relación de dependencia reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC) , más conocido como aguinaldo .

En términos generales, equivale a la mitad del mejor salario mensual percibido durante el semestre. Sin embargo, el monto final puede variar si la persona no brindó servicios todo el período completo, ya sea por ingreso reciente, renuncia o finalización del contrato. En esos casos, se paga de manera proporcional .

Los empleadores tienen hasta la última jornada del mes para realizar el pago, aunque la normativa contempla un margen adicional de cuatro días hábiles , lo que puede extender la acreditación hasta la primera semana de julio. A continuación, conocé los detalles.

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo es un salario adicional que se suma a los 12 sueldos habituales del año, por eso también suele conocerse como "el sueldo número 13". Está regulado por la Ley 23.041.

El monto se determina a partir del salario bruto más alto percibido durante el semestre, es decir, antes de los descuentos. Sobre ese total se consideran únicamente los conceptos remunerativos: el sueldo básico, horas extras, comisiones, viáticos (sin comprobante/fijos) o adicionales que formen parte del monto habitual.

De esta manera, quedan afuera los no remunerativos, como algunos bonos extraordinarios o beneficios que no integran el sueldo formal. Además, es independiente de la antigüedad.

La forma de cálculo más directa consiste en tomar ese mejor sueldo bruto y dividirlo por dos, lo que da como resultado el monto del medio aguinaldo. Por ejemplo, si el más alto del período fue de $1.000.000, el SAC correspondiente será de $500.000.

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Cuando el empleado no completó todo el semestre, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Esto ocurre, por ejemplo, si el titular ingresó a mitad del período o si finalizó su relación laboral antes del cierre.

En esos casos, se toma el 50% del mejor sueldo y se ajusta según los días trabajados dentro del período de seis meses.

Para un valor más preciso, también podés aplicar la fórmula: mejor salario divido por 12 y luego multiplicarlo por los meses trabajados. De esta manera, si una persona comenzó a trabajar en marzo y el sueldo más alto fue de $600.000, el cálculo para el primer medio aguinaldo de junio sería: $600.000 / 12 = $50.000. Después, $50.000 x 4 meses trabajados = $200.000 de aguinaldo.

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Hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo de junio

La fecha límite legal para el pago del primer medio aguinaldo es el martes 30 de junio de 2026. Sin embargo, la normativa vigente permite una extensión de hasta cuatro días hábiles de tolerancia para completar la liquidación, lo que en la práctica estira el plazo hasta el lunes 6 de julio.

Este margen no modifica la obligación de pago, sino que contempla posibles demoras administrativas en la acreditación de haberes.