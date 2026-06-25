Ranking de tasas de plazo fijo previo al cobro del aguinaldo en junio de 2026

Las tasas de interés volvieron a cambiar y algunas instituciones se posicionaron por encima de los bancos más grandes del sistema.

El ranking actualizado permite identificar cuáles son las instituciones que pagan los porcentajes más elevados para los depósitos tradicionales a 30 días.

La llegada de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de junio vuelve a poner el foco sobre las alternativas de ahorro disponibles para quienes buscan preservar el valor de sus ingresos. En ese contexto, los plazos fijos tradicionales continúan entre las opciones más elegidas por los ahorristas, debido a su simplicidad y a la previsibilidad que ofrecen al momento de calcular una rentabilidad.

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Las entidades financieras ajustaron recientemente las tasas que pagan por este instrumento y eso modificó el escenario para quienes evalúan dónde depositar su dinero. Los datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permiten comparar las Tasas Nominales Anuales (TNA) ofrecidas por las entidades para depósitos a 30 días. En la página del organismo se evalúan tanto bancos de mayor volumen de operaciones, como otras instituciones financieras que también informan sus rendimientos al organismo monetario.

La comparación cobra relevancia en un período marcado por el cobro del aguinaldo. Muchos trabajadores analizan distintas alternativas para colocar esos fondos durante algunas semanas o meses y obtener una renta determinada antes de volver a disponer del dinero .

El plazo fijo constituye una de las herramientas de ahorro más conocidas del sistema financiero argentino . Su funcionamiento consiste en depositar una suma de dinero en una entidad bancaria durante un período determinado a cambio de una tasa de interés previamente acordada.

El inversor conoce desde el inicio cuál será la remuneración que recibirá al finalizar el plazo pactado. Esa característica permite calcular con anticipación la ganancia estimada de la operación. El banco devuelve el capital original junto con los intereses generados una vez cumplido el período establecido. Durante ese lapso, los fondos permanecen inmovilizados dentro de la entidad financiera.

La duración de la colocación puede variar según la alternativa elegida. Los plazos más habituales son de 30, 60 o 90 días, aunque existen opciones con períodos más extensos.

Términos a tener en cuenta:

Tasa Nominal Anual (TNA): Funciona como referencia para comparar las propuestas de cada banco. Aunque se expresa en términos anuales, el rendimiento efectivo se calcula de manera proporcional al tiempo que permanece constituido el depósito

Funciona como referencia para comparar las propuestas de cada banco. Aunque se expresa en términos anuales, el rendimiento efectivo se calcula de manera proporcional al tiempo que permanece constituido el depósito Tasa Efectiva Anual (TEA): refleja otro concepto relacionado con la rentabilidad. Este indicador contempla el efecto de reinvertir sucesivamente el capital y los intereses obtenidos al vencimiento de cada plazo fijo

El sistema también distingue entre interés y rendimiento. El interés corresponde a la tasa que paga el banco, mientras que el rendimiento equivale al dinero que finalmente recibe el ahorrista al concluir la operación.

Dentro de las variantes disponibles están:

plazo fijo tradicional

plazo fijo UVA

plazo fijo en dólares

plazo fijo inversiones Depositphotos

Orden de porcentajes banco por banco

Entre las entidades de mayor presencia en el mercado, el ranking informado por el Banco Central quedó conformado de la siguiente manera:

Banco de la Nación Argentina: 19%

Banco BBVA: 18,75%

Banco Macro: 18,5%

Banco Hipotecario S.A.: 18%

Banco Credicoop: 17,5%

ICBC: 17,2%

Banco Patagonia S.A.: 16%

Banco Galicia: 15%

Banco Santander: 14,5%

El listado también incluye otras entidades financieras que informan sus tasas al BCRA. En varios casos, los porcentajes ofrecidos superan a los de los bancos más tradicionales.

La nómina completa quedó ordenada de la siguiente manera: