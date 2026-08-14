El feriado de Buenos Aires que se suma al 17 de agosto y te dará unas minivacaciones + Agregar ámbito en









Varios bonaerenses podrán aprovechar un finde largo de cuatro días, gracias a que un día festivo nacional coincidirá con un asueto local.

Habrá muchos afortunados que podrán gozar de un fin de semana extra largo gracias a esta jornada. Freepik

Agosto llega con un feriado que le brindará a todo el país un fin de semana largo, debido a que el día 17 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Así, casi la totalidad de los argentinos podrá disfrutar de un descanso extendido en sus hogares o planificar una escapada rápida.

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Pero para una localidad de la provincia de Buenos Aires, las buenas noticias son aún mayores. Hay una fecha en particular que coincide con la conmemoración del prócer, por lo que las autoridades decidieron correrla y darles a sus vecinos un finde largo de cuatro días.

Estas jornadas son ideales para aprovechar y planificar una escapada rápida. Freepik A qué se debe el feriado del 18 de agosto de 2026 Cabe remarcar que esta fecha no integrará el calendario nacional de feriados y solo alcanzará a unos pocos afortunados bonaerenses. Más precisamente, a los vecinos de la localidad de Tres Algarrobos, del partido de Carlos Tejedor, donde se celebrará su aniversario fundacional.

Curiosamente, el pueblo fue fundado un 17 de agosto de 1901, después de la extensión del Ferrocarril Oeste que habilitó la Estación Cuenca. Al coincidir con el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, las autoridades no quieren privar a sus habitantes del asueto y decidieron correrlo al martes 18 o, en caso de caer sábado o domingo como ha ocurrido en el pasado, se mueve al 19 o 20.

Así, podrán disfrutar de este feriado las personas que se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar para conocer cuál será la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a la jornada y extender este beneficio a muchas más personas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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