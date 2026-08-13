La destrucción de empresas se aceleró durante mayo, con una baja de 2.371 unidades productivas (-0,49%), y ya son más de 30.000 las compañías que se perdieron durante el gobierno de Javier Milei, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El deterioro del tejido productivo se siente sobre todo en los sectores perdedores de la economía, como comercio e industria manufacturera, aunque en la previa de las vacaciones de invierno también cerraron muchos servicios de alojamiento y comida.
Se acelera la destrucción de empresas: ya se perdieron más de 30.000 durante el gobierno de Javier Milei
La caída de empresas durante el último año fue de 15.069 (-3,03%). Es decir, casi la mitad de la destrucción de unidades productivas de la administración libertaria (-30.633 compañías) se explica por la baja del último año, según datos de la SRT.
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De esta forma, en los primeros cinco meses del año, se perdieron 8.025 empresas (-1,6%), mientras que frente a mayo de 2025 la caída fue de 15.069 (-3,03%). Es decir, casi la mitad de la pérdida de firmas en la administración libertaria (asciende a 30.633 compañías) se explica por la baja del último año, según la SRT.
Durante el quinto mes del año, se perdieron 70.217 puestos de trabajo registrados, mientras que en la era de Milei la caída alcanza los 411.613 empleos, según datos de la SRT. Las personas trabajadoras cubiertas pasaron de 9.857.173 a 9.445.560, lo que equivale a una baja del 4,2% del total.
Sectores perdedores
Según datos del EMAE, los sectores que más cayeron en mayo fueron pesca (-29% i.a.), industria manufacturera (-5,6% i.a.), comercio (-4,3% i.a.) y hoteles y restaurantes (-1,8% i.a.).
En esa línea, los sectores que más cantidad de empresas perdieron durante mayo frente a abril fueron comercio (-841 unidades productivas), industria manufacturera (-403 compañías) y servicios de alojamiento y comida (-341 empresas), este último pese a que se encontraba en la previa de las vacaciones de invierno, momento en el que el turismo suele tener una suba.
A contramano, los únicos sectores que crearon empresas fueron salud humana y servicios sociales (+11 unidades productivas) y administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (+6 compañías), mientras que los sectores ganadores de la economía dieron de alta empresas a un paso más lento: suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado creó apenas dos compañías y explotación de minas y canteras solo una.
En cuanto a los puestos de trabajo, los sectores más perjudicados fueron la industria manufacturera (-15.139 personas trabajadoras cubiertas), por la gran magnitud de empleados que maneja el sector, seguida del comercio, con 13.488 empleados menos, y actividades administrativas y servicios de apoyo, con una baja de 11.050 trabajadores.
Entre quienes crearon mayor cantidad de empleos se destacó la administración pública (+4.550 empleados), en contraste con el objetivo del Gobierno de reducir el peso del Estado. En tanto, enseñanza sumó otros 1.266 trabajadores y minas y canteras creó apenas 55 puestos de trabajo, pese a ser el sector de mayor crecimiento en el último año (+15% i.a.).
Esto se explica porque el sector de minas y canteras no es uno de los grandes creadores de puestos de trabajo, pese al importante crecimiento.