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13 de agosto 2026 - 16:05

La canasta básica subió 2,2% en julio: una familia necesitó más de $1.560.000 para no ser pobre

Ambas canastas saltaron por encima de la inflación general del mes pasado. Hubo un fuerte aumento de los alimentos.

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Depositphotos

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, trepó un 2,2% en julio, lo cual implicó que mantuvo el mismo nivel del mes pasado. Pese a esto la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia saltó 2,6%, el porcentaje más alto en los últimos cinco meses. Ambas canastas se ubicaron por encima de la inflación general que fue del 2,1%.

Así, una familia tipo necesitó $1.564.716 para no caer en la pobreza, mientras que, para no caer en la indigencia, los guarismos arrojaron que el nivel se estableció en $708.016. Así, la línea de la indigencia por adulto se estableció en los $229.131, mientras que la de la pobreza se ubicó en $506.381.

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