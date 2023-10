Inflación: advierten que salto en dólares paralelos complica una desaceleración en octubre

“Sobre el final de la semana pasada, coincidiendo con la suba del blue, se detectaron algunas subas más fuertes en rubros como artefactos para el hogar, productos electrónicos , que son muy sensibles al tipo de cambio”, remarcó Tiscornia, quien en relación a la disparada del dólar blue, señaló: “ Esta semana muy probablemente haya algún golpe más. Con estos niveles a los que está llegando el dólar, es más probable . Creo que vamos a ver un movimiento semanal cada vez más rápido. Si no hay una devaluación del oficial de acá hasta fin de mes, quizá se cumple el pronóstico de que la inflación sea de un dígito. Pero nadie sabe qué va a pasar después de las elecciones y si el dólar se sigue disparando, obviamente eso no se va a sostener”.

En la misma línea, Juan Manuel Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, analizó: “Creo que no hay dudas que el salto del dólar va a pegar en los precios. Hay evidencia de empresas que están contando las remarcaciones que tuvieron en la lista de costos. Ahora, si esa magnitud alcanza para que la inflación vuelva a ubicarse por encima del 10%, es difícil saber, porque hay otros productos que están bastante más contenidos, algunos que están regulados, entonces no me animaría a decir algo así. Pero sin dudas, la inflación va a ser más alta que lo esperado por esta corrida cambiaria”.

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo por su parte que “lamentablemente, los mercados tienen cada vez más incertidumbre sobre el futuro económico argentino, lo que está profundizando el proceso de huida del peso y de los activos en moneda local”. “Para los precios esto significará una aceleración que ubique al IPC sostenidamente en dos dígitos mensuales”, resaltó. “Según el relevamiento de precios que llevamos adelante desde Libertad y Progreso, en la última semana de septiembre y en la primera de octubre ya se había cortado con la racha de desaceleración en el IPC semanal. Con estos movimientos en los mercados, este proceso seguramente se profundizará y octubre cierre con un IPC nuevamente superior al 10%”, subrayó Marí.

Análisis

inflacion-precios-alimentos-supermercados.jpg Analistas advierten que el salto en los dólares paralelos impactará en la inflación Depositphotos

La falta de referencia en los costos de reposición y una menor oferta de determinados productos, suelen ser una constante en momentos como el actual. Eso, señalan los analistas, repercutirá en una mayor inflación.

“Hay vendedores que retiran ciertos productos de la oferta a la espera de poder fijarles un precio que sea compatible con un precio de reposición que esperan tener. Hoy el precio de reposición de un producto importado, o de un producto que se produzca en Argentina con insumos importados, tiene que ver con el precio al cual puedas acceder al dólar dentro de unos meses, pero también con el precio actual de los dólares paralelos”, señaló a Ámbito Martín Kalos, director en EPyCA Consultores.

Y remarcó: “La falta de oferta de algunos productos importados, también habilita a que quien lo quiere vender, lo haga más caro. Entonces, hay una remarcación de precios que empieza siempre por productos específicos más vinculados a lo importado y después se termina expandiendo. Porque, también, hay una cuestión de expectativas, donde mucho productor o comerciante, sigue el dólar sabiendo que eventualmente los precios se adaptan y a veces intentan ir más rápido que los costos le reaccionan, sabiendo que van a llegar ahí”.

“Hay un juego muy poco articulado, y es un problema de la política pública, que desarticuló el mercado cambiario, de manera tal que no hay parámetro de precios. No hay precios de referencia. Ni siquiera del dólar. Y esto, además, en el marco de una incertidumbre electoral, que también genera incertidumbre sobre qué política económica -y en particular cambiaria- vendrá a futuro”, agregó Kalos, quien concluyó. “En ese contexto, sí está claro que empezamos a ver las primeras consecuencias en términos de precios por estas corridas en los dólares paralelos. Y eso va a impactar en octubre y en noviembre, sin ningún tipo de duda”.